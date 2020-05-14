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История

Найдены останки древнейших жертв цунами в Восточной Африке

Анастасия Крутикова
14 мая 2020
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Фото: Rich Renomeron / Flickr
До этого ученые не считали побережье Восточной Африки зоной, подверженной опасности цунами, но останки людей, погибших от гигантской волны, заставили их изменить свое мнение.

Тысячу лет назад на берегу реки Пангани в Танзании, в нескольких километрах от Индийского океана, в древней деревушке кипела жизнь. Жители строили свои дома из деревянных решеток, смазывая их землей, ловили рыбу сетями и делали бусы из ракушек. Их керамика была простой и функциональной, совсем как их жизнь. 

Пока однажды побережье не накрыло цунами, вызванное землетрясением на другом конце Индийского океана. 

Новое исследование, финансируемое Национальным географическим обществом и опубликованное в журнале Geology, описывает невероятно редкую находку. Очевидно, у жителей деревни не было шанса уйти от обрушившейся на них волны. Многие утонули прямо в своих разрушенных домах и были похоронены под обломками. Авторы исследования утверждают, что это место является первым и самым древним местом в Восточной Африке, где обнаружились останки людей, погибших от цунами. Самому старому в мире месту с такими останками — на другом конце Индийского океана, в Папуа-Новой Гвинее — 7000 лет. 

Находка добавляет важную точку данных в исследовании цунами в Индийском океане, которые могут быть невероятно разрушительными. Несмотря на то, что крупные цунами в регионе происходят относительно редко, примерно раз в 300–1000 лет, ставки все равно очень высоки. Город в Танзании Дар-эс-Салам, расположенный на побережье, является одним из самых быстрорастущих городов мира. Согласно прогнозам ООН, к 2030 году Дар-эс-Салам станет мегаполисом с населением более 10 миллионов человек, а к концу столетия он может превысить 70 миллионов. 

Восточная Африка избежала страшных потерь в 2004 году, когда цунами, вызванное сильным землетрясением у побережья Индонезии, привело к гибели более 227 000 человек. Большая часть ущерба и жертв этого цунами произошла в Южной и Юго-Восточной Азии. Волны добрались до берегов Восточной Африки, но первая волна обрушилась на континент во время экстремального отлива, который смягчил воздействие.

Несмотря на то, что цунами в Индийском океане могут достигать берегов Восточной Африки, риск цунами в регионе мало изучен. Танзанийский участок является одним из немногих известных мест, пострадавших от цунами в Восточной Африке за последние 12 000 лет. «Такая информация должна быть известна правительствам и населению», — говорит ведущий автор исследования и исследователь National Geographic Витторио Маселли, геолог из канадского университета Далхаузи.

Радиоуглеродное датирование угля и кости в отложениях подтвердило, что наводнение произошло около тысячи лет назад. Отложения цунами со стороны Индийского океана также датируются этим временем, что позволяет предположить, что событие, подобное по масштабу и интенсивности цунами 2004 года, произошло именно тогда.

Исследовательская группа надеется, что их исследование спровоцирует более активную работу по оценке рисков цунами, с которыми сталкивается Восточная Африка. В частности, по словам Маселли, требуется более детальное картирование дна региона. Так же, как горные хребты направляют поток воздуха, топография дна океана влияет на движение волн и течений. И цунами происходят не только от землетрясений; они также могут быть вызваны подводными оползнями.

«В Соединенных Штатах есть огромная программа для картирования всего шельфа и склона вдоль атлантического побережья», — говорит Маселли. — «Ничего подобного мы не можем узнать о Восточной Африке».

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