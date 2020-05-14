Найдены останки древнейших жертв цунами в Восточной Африке

Тысячу лет назад на берегу реки Пангани в Танзании, в нескольких километрах от Индийского океана, в древней деревушке кипела жизнь. Жители строили свои дома из деревянных решеток, смазывая их землей, ловили рыбу сетями и делали бусы из ракушек. Их керамика была простой и функциональной, совсем как их жизнь.

Пока однажды побережье не накрыло цунами, вызванное землетрясением на другом конце Индийского океана.

Новое исследование, финансируемое Национальным географическим обществом и опубликованное в журнале Geology, описывает невероятно редкую находку. Очевидно, у жителей деревни не было шанса уйти от обрушившейся на них волны. Многие утонули прямо в своих разрушенных домах и были похоронены под обломками. Авторы исследования утверждают, что это место является первым и самым древним местом в Восточной Африке, где обнаружились останки людей, погибших от цунами. Самому старому в мире месту с такими останками — на другом конце Индийского океана, в Папуа-Новой Гвинее — 7000 лет.

Находка добавляет важную точку данных в исследовании цунами в Индийском океане, которые могут быть невероятно разрушительными. Несмотря на то, что крупные цунами в регионе происходят относительно редко, примерно раз в 300–1000 лет, ставки все равно очень высоки. Город в Танзании Дар-эс-Салам, расположенный на побережье, является одним из самых быстрорастущих городов мира. Согласно прогнозам ООН, к 2030 году Дар-эс-Салам станет мегаполисом с населением более 10 миллионов человек, а к концу столетия он может превысить 70 миллионов.

Восточная Африка избежала страшных потерь в 2004 году, когда цунами, вызванное сильным землетрясением у побережья Индонезии, привело к гибели более 227 000 человек. Большая часть ущерба и жертв этого цунами произошла в Южной и Юго-Восточной Азии. Волны добрались до берегов Восточной Африки, но первая волна обрушилась на континент во время экстремального отлива, который смягчил воздействие.

Несмотря на то, что цунами в Индийском океане могут достигать берегов Восточной Африки, риск цунами в регионе мало изучен. Танзанийский участок является одним из немногих известных мест, пострадавших от цунами в Восточной Африке за последние 12 000 лет. «Такая информация должна быть известна правительствам и населению», — говорит ведущий автор исследования и исследователь National Geographic Витторио Маселли, геолог из канадского университета Далхаузи.

Радиоуглеродное датирование угля и кости в отложениях подтвердило, что наводнение произошло около тысячи лет назад. Отложения цунами со стороны Индийского океана также датируются этим временем, что позволяет предположить, что событие, подобное по масштабу и интенсивности цунами 2004 года, произошло именно тогда.

Исследовательская группа надеется, что их исследование спровоцирует более активную работу по оценке рисков цунами, с которыми сталкивается Восточная Африка. В частности, по словам Маселли, требуется более детальное картирование дна региона. Так же, как горные хребты направляют поток воздуха, топография дна океана влияет на движение волн и течений. И цунами происходят не только от землетрясений; они также могут быть вызваны подводными оползнями.

«В Соединенных Штатах есть огромная программа для картирования всего шельфа и склона вдоль атлантического побережья», — говорит Маселли. — «Ничего подобного мы не можем узнать о Восточной Африке».