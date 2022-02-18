Найдены самые древние постройки в ОАЭ. Люди жили там раньше, чем мы думали

Найденные археологами руины на 500 лет старше самых древних построек, известных до сих пор.

Археологи, изучающие наследие Объединенных Арабских Эмиратов, продолжают добавлять новые главы в историю этой земли. На острове Гага (Ghagha), расположенном к западу от города Абу-Даби, ученые нашли каменные сооружения и артефакты, созданные 8500 лет назад.

Предыдущий рекорд для самых ранних сооружений в ОАЭ принадлежит руинам на острове Марава, и они – на 500 лет моложе. Здесь же, в слоях возрастом 5800-5600 лет, находилась жемчужина, что свидетельствует об устоявшейся практике торговли и обмена.

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На основании этих и ряда других открытий считалось, что первые поселения в этом районе были созданы в период неолита, с развитием торговых морских путей.

Наличие 8500-летней постройки доказывает, что люди здесь жили и раньше. Острова Абу-Даби были плодородным побережьем, и появление торговли с дальними странами только укрепило их благосостояние.

Найденное здание представляет собой простые круглые помещения, стены которых сделаны из камня. Их полная высота не установлена – до наших дней дошли камни, уложенные на высоту около метра.

Люди жили там круглый год: об этом говорят многочисленные артефакты, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел, которые использовались для охоты. Жители также наслаждались богатыми дарами моря.

Как долго существовало это поселение, пока не установлено, но даже после того, как оно было заброшено, о нем не забыли: почти 5000 лет назад в руинах был похоронен человек. Это одно из немногих захоронений этого периода, известных на островах Абу-Даби.

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