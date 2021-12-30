Найдены жертвы древнего цунами
Международная команда археологов из Турции и Израиля обнаружила человеческие останки, связанные с древним Минойским извержением. Вулкан Санторин на одноименном острове (его также называют «Тира») проявил катастрофическую активность в XVII веке до н. э.
Вызвав серию мощных землетрясений, он также перекроил карту: от острова осталась только часть в форме полумесяца. Было выброшено от 40 до 80 кубических километров горной породы, газово-пепельная колонна достигала середины стратосферы на высотах 38 — 39 километров. Следы санторинского пепла были найдены на Крите, в прибрежных зонах дельты Нила в Северной Африке и в Малой Азии.
Кроме того, в результате появления гигантской кальдеры сформировалось цунами высотой до 100 метров и скоростью до 200 километров в час. И несмотря на такой масштаб разрушений, ни один погибший до сих пор найден не был. Ряд экспертов предполагает, что люди успели эвакуироваться в самом начале пробуждения вулкана.
Первая найденная жертва не подтверждает и не опровергает эту гипотезу: речь идет о человеке, пострадавшем от цунами. Его останки были найдены на расстоянии 227 километров от Тиры, на территории современной Турции, в Чешме-Багларараси – месте, которое испытало на себе последствия Минойского извержения. Эксперты изучили слой вулканического пепла и сделали удивительное открытие.
Excavations at Çeşme-Bağlararası on Aegean coast of Turkey uncover remains of a young man and dog, killed by a #tsunami triggered by the eruption of the #Thera volcano on the island of #Santorini 1600 BCE. https://t.co/1g8xT6Lloo pic.twitter.com/fc3iDYjUA1— European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) December 28, 2021
По мнению исследователей, события развивались следующим образом: первая волна цунами разрушила жилые здания, и их обломки погребли под собою молодого мужчину, а также находившуюся рядом с ним собаку. Затем на руины обрушился слой вулканического пепла, после чего – новый массив воды, и снова – пепел. Когда стихия пошла на убыль, горожане принялись искать людей под завалами: об этом свидетельствуют ямы, которые явно рылись вручную. Но спасательную операцию – по крайней мере, данную – завершить не удалось, поскольку побережье опять оказалось во власти цунами – его четвертой волны. Кроме того, покойный залегал слишком глубоко: ниже почти на метр от ближайшей к нему ямы. Вероятно, люди оставили попытки найти его, не догадавшись, что слоев пепла было несколько.
#Turquie les restes d'un jeune homme et d'un chien, tués par le tsunami déclenché par l'éruption du volcan à Théra (Santorin), il y a 3 600 ans, exhumés à Çeşme-Bağlararası, sur la côte ouest de la Turquie https://t.co/kFs7urCNB3 pic.twitter.com/R0lnw7S4gd— bsaLille3 (@bsaLille3) December 28, 2021
Эта цепочка подтверждает данные о том, что Минойское извержение происходило поэтапно. Также становится ясно, что истинные масштабы катастрофы на Санторине были даже недооценены. Ранее считалось, что северные регионы Эгейского моря были затронуты только выпадением пепла, но по факту сюда еще пришло несколько цунами.
Кроме того, новейшие технологии позволили скорректировать дату извержения: слои в в Чешме-Багларараси появились не ранее 1612 г. до н. э. Прежняя датировка звучала как «1610±14». Узнайте, как уровень моря влияет на извержения вулканических островов.