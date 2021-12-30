Найдены жертвы древнего цунами

Международная команда археологов из Турции и Израиля обнаружила человеческие останки, связанные с древним Минойским извержением. Вулкан Санторин на одноименном острове (его также называют «Тира») проявил катастрофическую активность в XVII веке до н. э.

Вызвав серию мощных землетрясений, он также перекроил карту: от острова осталась только часть в форме полумесяца. Было выброшено от 40 до 80 кубических километров горной породы, газово-пепельная колонна достигала середины стратосферы на высотах 38 — 39 километров. Следы санторинского пепла были найдены на Крите, в прибрежных зонах дельты Нила в Северной Африке и в Малой Азии.