Навмахия: морское сражение гладиаторов в амфитеатре

Мало кто знает, что, кроме традиционных гладиаторских сражений, в Древнем Риме проходили постановочные морские битвы, приуроченные к какому-нибудь празднику или победе императора. Подобные сражения называются навмахиями.

Первое известное постановочное морское сражение состоялось во время правления Цезаря. Для представления он создал бассейн на правом берегу реки Тибр, и в нем участвовало 16 галер и 2 тысячи гладиаторов.

Как правило, темой навмахий становились уже случившиеся исторические или вымышленные события. Например, однажды была проведена имитация Саламинского сражения между флотами персов и греков.

Сегодня гораздо более изучены навмахии, проводимые во времена правления императора Октавиана Августа. Известно, что бассейн для морских сражений того времени имел размер 533×355 метров, а вокруг него восседали привилегированные зрители. Поскольку водоем был достаточно мал для того, чтобы несколько десятков судов могли в нем маневрировать, внимание публики было приковано к боевым действиям, которые разворачивались между людьми на судах.

Интересно, что в период правления Нерона навмахии начали проводиться совершенно по-новому. Он устраивал постановочные морские бои в деревянном амфитеатре. Это послужило началом того, что подобные представления стали теперь проходить в амфитеатрах наряду с традиционными гладиаторскими боями.

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