Неандертальцев заподозрили в уходе за полостью рта

Около 46 000 лет назад на территории нынешней Польши у неандертальца (Homo neanderthalensi) застряла еда между зубами. Он поступил так, как сделал бы любой уважающий себя гоминин — взял зубочистку.

В новой статье, опубликованной в Journal of Human Evolution, описываются два зуба, найденные в пещере Стайня, расположенной на польском высокогорье недалеко от Кракова. Зубы были найдены в 2010 году и хранятся в Государственном археологическом музее в Варшаве; только сейчас ученые подвергли их тщательному исследованию.

Главной находкой этого нового исследования стал ряд «канавок» от зубочистки, обнаруженных на одном из зубов. Ученые склонны интерпретировать это открытие как свидетельство того, что неандертальцы заботились о полости рта. Углубления от зубочистки в зубах неандертальцев были обнаружены и раньше (в том числе в Испании), но новое открытие предполагает, что эта практика была широко распространена среди вымерших гоминин.

Изучение особенностей двух зубов — верхнего премоляра и третьего нижнего коренного зуба (зуба мудрости) — было главной целью исследования. Ученые осуществили его путем проведения физического обследования и генетического анализа – в международном проекте участвовали специалисты из Польши, Германии, Великобритании и Италии.