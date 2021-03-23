Неандертальцев заподозрили в уходе за полостью рта

Около 46 000 лет назад на территории нынешней Польши у неандертальца (Homo neanderthalensi) застряла еда между зубами. Он поступил так, как сделал бы любой уважающий себя гоминин — взял зубочистку.
В новой статье, опубликованной в Journal of Human Evolution, описываются два зуба, найденные в пещере Стайня, расположенной на польском высокогорье недалеко от Кракова. Зубы были найдены в 2010 году и хранятся в Государственном археологическом музее в Варшаве; только сейчас ученые подвергли их тщательному исследованию.
Главной находкой этого нового исследования стал ряд «канавок» от зубочистки, обнаруженных на одном из зубов. Ученые склонны интерпретировать это открытие как свидетельство того, что неандертальцы заботились о полости рта. Углубления от зубочистки в зубах неандертальцев были обнаружены и раньше (в том числе в Испании), но новое открытие предполагает, что эта практика была широко распространена среди вымерших гоминин.
Изучение особенностей двух зубов — верхнего премоляра и третьего нижнего коренного зуба (зуба мудрости) — было главной целью исследования. Ученые осуществили его путем проведения физического обследования и генетического анализа – в международном проекте участвовали специалисты из Польши, Германии, Великобритании и Италии.
Радиоуглеродное датирование слоя, в котором были обнаружены зубы, предполагает, что им около 46 000 лет. В том же плейстоценовом слое также были обнаружены каменные орудия труда и более 60 видов крупных и мелких млекопитающих, а также некоторых птиц. Согласно докладу, каждый из обнаруженных видов обитал в тундростепи позднего плейстоцена.
Оба зуба довольно хорошо сохранились, что позволило провести их цифровую реконструкцию как в 2D, так и в 3D. Зубы неандертальцев отличаются от наших в том числе более тонкой эмалью, которую ученые заметили на образцах. Конкретные морфологические узоры на зубах и анализ связанной с ними митохондриальной ДНК также подтвердили их принадлежность неандертальцам.
Верхний премоляр принадлежал человеку старше 30 лет, а зуб мудрости — мужчине в возрасте 20 лет. Не было обнаружено никаких признаков патологии полости рта, такой как нарушения роста эмали, гипоплазия (незавершенное развитие) или кариес. Зуб мудрости подвергся значительному износу, вероятно, в результате употребления твердой пищи.
Новачевска и ее коллеги не уверены, из чего была сделана зубочистка, но что бы там ни было, это наверняка выглядело как «довольно жесткий цилиндрический предмет, которым человек пользовался достаточно часто, чтобы оставить на зубах четкий след». По словам Виолетты, зубочистка могла быть сделана из кости (например, рыбьей) или из веточки.