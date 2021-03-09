Неандертальцы исчезли из Европы почти вдвое раньше, чем предполагалось
Согласно новому исследованию, окаменелости неандертальцев (Homo neanderthalensis) из пещеры в Бельгии, которые, как считается, принадлежат последним выжившим представителям их вида, когда-либо обнаруженным в Европе, на тысячи лет старше, чем считалось ранее.
Предыдущее радиоуглеродное датирование останков показало возраст в 24 000 лет, однако новый анализ отодвинул эту дату на тысячелетия — в период от 44 200 до 40 600 лет назад.
Один из ведущих авторов исследования Тибо Девис из Оксфордского университета заявил, что в новой работе был разработан более надежный метод подготовки образцов, который позволяет лучше исключать загрязняющие вещества.
Новый метод по-прежнему основан на радиоуглеродном датировании, который долгое время считался золотым стандартом археологического датирования, но при этом уточняет способ сбора образцов.
По словам ученых, образцы неандертальцев и в частности плечевая кость одного из представителей вида была сильно загрязнена в результате хранения в музее. На нее попала бычья ДНК, поэтому результаты предыдущего датирования были сильно искажены.
Выяснение того, когда неандертальцы исчезли из Евразии, является ключевым вопросом палеоантропологии, и Бельгия является одним из ключевых регионов для изучения перехода от среднего к верхнему палеолиту, пишут авторы исследования.
«Наши данные вносят значительный вклад в уточнение моделей исчезновения неандертальцев в Европе и, в более широком смысле, показывают, что хронометрические модели, касающиеся появления или исчезновения групп животных или гомининов, должны основываться только на радиоуглеродных датах, полученных с использованием надежных методов предварительной обработки», — говорится в работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.
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