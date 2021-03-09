Неандертальцы исчезли из Европы почти вдвое раньше, чем предполагалось

Согласно новому исследованию, окаменелости неандертальцев (Homo neanderthalensis) из пещеры в Бельгии, которые, как считается, принадлежат последним выжившим представителям их вида, когда-либо обнаруженным в Европе, на тысячи лет старше, чем считалось ранее.

Предыдущее радиоуглеродное датирование останков показало возраст в 24 000 лет, однако новый анализ отодвинул эту дату на тысячелетия — в период от 44 200 до 40 600 лет назад.

Один из ведущих авторов исследования Тибо Девис из Оксфордского университета заявил, что в новой работе был разработан более надежный метод подготовки образцов, который позволяет лучше исключать загрязняющие вещества.

Новый метод по-прежнему основан на радиоуглеродном датировании, который долгое время считался золотым стандартом археологического датирования, но при этом уточняет способ сбора образцов.