Неандертальцы исчезли из Европы почти вдвое раньше, чем предполагалось

По словам ученых, образцы неандертальцев и в частности плечевая кость одного из представителей вида была сильно загрязнена в результате хранения в музее. На нее попала бычья ДНК, поэтому результаты предыдущего датирования были сильно искажены.

Выяснение того, когда неандертальцы исчезли из Евразии, является ключевым вопросом палеоантропологии, и Бельгия является одним из ключевых регионов для изучения перехода от среднего к верхнему палеолиту, пишут авторы исследования.

«Наши данные вносят значительный вклад в уточнение моделей исчезновения неандертальцев в Европе и, в более широком смысле, показывают, что хронометрические модели, касающиеся появления или исчезновения групп животных или гомининов, должны основываться только на радиоуглеродных датах, полученных с использованием надежных методов предварительной обработки», — говорится в работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

