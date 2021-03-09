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История

Неандертальцы исчезли из Европы почти вдвое раньше, чем предполагалось

National Geographic Россия
09 марта 2021
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Часть черепа неандертальца, найденная в бельгийской пещере
Фото: Patrick Sema
Ученые опубликовали уточненные данные датирования костей неандертальцев из бельгийской пещеры.

Согласно новому исследованию, окаменелости неандертальцев (Homo neanderthalensis) из пещеры в Бельгии, которые, как считается, принадлежат последним выжившим представителям их вида, когда-либо обнаруженным в Европе, на тысячи лет старше, чем считалось ранее.

Предыдущее радиоуглеродное датирование останков показало возраст в 24 000 лет, однако новый анализ отодвинул эту дату на тысячелетия — в период от 44 200 до 40 600 лет назад.

Один из ведущих авторов исследования Тибо Девис из Оксфордского университета заявил, что в новой работе был разработан более надежный метод подготовки образцов, который позволяет лучше исключать загрязняющие вещества.

Новый метод по-прежнему основан на радиоуглеродном датировании, который долгое время считался золотым стандартом археологического датирования, но при этом уточняет способ сбора образцов.

«Знакомство со всеми этими бельгийскими образцами было очень захватывающим, поскольку они сыграли важную роль в понимании и определении неандертальцев», — Грегори Абрамс, соавтор исследования.

По словам ученых, образцы неандертальцев и в частности плечевая кость одного из представителей вида была сильно загрязнена в результате хранения в музее. На нее попала бычья ДНК, поэтому результаты предыдущего датирования были сильно искажены.

Выяснение того, когда неандертальцы исчезли из Евразии, является ключевым вопросом палеоантропологии, и Бельгия является одним из ключевых регионов для изучения перехода от среднего к верхнему палеолиту, пишут авторы исследования.

«Наши данные вносят значительный вклад в уточнение моделей исчезновения неандертальцев в Европе и, в более широком смысле, показывают, что хронометрические модели, касающиеся появления или исчезновения групп животных или гомининов, должны основываться только на радиоуглеродных датах, полученных с использованием надежных методов предварительной обработки», — говорится в работе, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

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