«Немецкий Стоунхендж», который может затмить оригинал

«Немецкий Стоунхендж» — исторический памятник раннего бронзового века, построенный из земляных насыпей, рвов и деревянных палисадов. Его очертания были обнаружены с самолета еще в 1991 году в коммуне Пёммельте на территории федеральной земли Саксония-Анхальт. Надземные образования памятника не сохранились, но ученым после раскопок удалось воссоздать его внешний облик. К 2016 году «немецкий Стоунхендж» был восстановлен и открыт для посетителей.

Неолитическое сооружение представляет собой объект из семи концентрических колец, диаметр самого большого из которых достигает 115 метров. Исследователи считают, что этот памятник представлял собой огромную деревянную астрономическую обсерваторию, которая функционировала подобно английскому Стоунхенджу. Кроме того, это место стало ритуальным центром в процветающей сельскохозяйственной культуре Унетице между 2300 и 1600 годами до нашей эры.

В период раскопок между 2005 и 2008 годами в этом месте были обнаружены костные останки десяти женщин и детей. У четверых из них обнаружены тяжелые травмы черепа и переломы ребер, полученные в момент смерти. Исследователи считают, что эти люди могли стать объектами человеческих жертвоприношений. В 2018 году Science Mag опубликовал исследовательскую статью археолога и эксперта по Стоунхенджу Тимоти Дарвилла из Борнмутского университета (Великобритания), который утверждал, что ритуалы, проводимые в Пёммельте, могут связать таинственный памятник с его британским коллегой.