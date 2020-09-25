Нержавеющая сталь появилась почти на 1000 лет раньше, чем считалось

История современной индустрии нержавеющей стали восходит к началу 19 века, когда ученые заметили, что железо-хромовые сплавы устойчивы к коррозии под действием определенных кислот. Новое исследование, однако, предполагает, что подобный сплав был разработан намного раньше — целых тысячу лет назад.

Археологи обнаружили возможное свидетельство того, что тигельная сталь с низким содержанием хрома появилась аж в XI веке на территории современной иранской деревни Чахак (Chahak), что значительно отличается от времён европейской промышленной революции. Металл использовался для изготовления доспехов и оружия, включая мечи и кинжалы.

Нержавеющая сталь также известна как хромистая сталь — именно хром в смеси останавливает ржавчину — и хотя более ранний металлический сплав не является точным соответствием, он доказывает, что хром смешивали с чугуном в сплаве, известном как тигельная сталь.