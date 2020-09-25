Нержавеющая сталь появилась почти на 1000 лет раньше, чем считалось
История современной индустрии нержавеющей стали восходит к началу 19 века, когда ученые заметили, что железо-хромовые сплавы устойчивы к коррозии под действием определенных кислот. Новое исследование, однако, предполагает, что подобный сплав был разработан намного раньше — целых тысячу лет назад.
Археологи обнаружили возможное свидетельство того, что тигельная сталь с низким содержанием хрома появилась аж в XI веке на территории современной иранской деревни Чахак (Chahak), что значительно отличается от времён европейской промышленной революции. Металл использовался для изготовления доспехов и оружия, включая мечи и кинжалы.
Нержавеющая сталь также известна как хромистая сталь — именно хром в смеси останавливает ржавчину — и хотя более ранний металлический сплав не является точным соответствием, он доказывает, что хром смешивали с чугуном в сплаве, известном как тигельная сталь.
Исследователи объясняют в своей статье, что это первый случай «преднамеренного производства стали с низким содержанием хрома». Это означает, что у нержавеющей стали гораздо более долгая и разнообразная история, чем когда-либо знали эксперты.
Хотя сегодня Чахак — это всего лишь небольшая деревня, многочисленные древние рукописи указывают на неё как на важный центр производства стали в персидскую эпоху. И действительно, это единственное известное место в регионе, где в то время производили тигельную сталь. Одна из этих рукописей привела исследователей к новому открытию: в ней упоминалось загадочное соединение под названием «русахтай» (rusakhtaj, переводящийся как «сгоревший»), которое, по мнению группы, на самом деле было хромитовым песком.
С помощью радиоуглеродного датирования и анализа с помощью сканирующей электронной микроскопии команда смогла идентифицировать небольшие количества хромита в древесных углях, оставшихся от производства металлов в 10-12 веках.
Этот дополнительный хром сделал бы инструменты и оружие, производимые смесью, более твердыми и прочными. Мастера-металлисты того времени также добавляли фосфор, который сделал бы готовый сплав более легким для смешивания, но более хрупким — вот почему оружие, сделанное из этого материала, быстро потеряло свою ценность на открытом рынке.
Стальные орудия и оружие из персидских тиглей выставлены в музеях по всему миру, и теперь у нас есть новое увлекательное представление о том, как они были собраны воедино — через процесс, который затем будет снова взят и усовершенствован в 1800-х годах.
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