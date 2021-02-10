Нидерланды вернут древние артефакты бывшим колониям

«Колониальное прошлое — тема, которая до сих пор лично затрагивает многих людей каждый день. Вот почему мы должны относиться к колониальным коллекциям с большой осторожностью», — говорится в заявлении министра образования, культуры и науки Ингрид ван Энгельшовен. «В государственной коллекции Нидерландов нет места для украденных предметов культурного наследия. Если страна захочет их вернуть, мы это сделаем».

Нидерланды планируют сотрудничать с Индонезией, Суринамом и голландскими территориями в Карибском бассейне для исследования колониальных коллекций и идентификации разграбленных артефактов. Ранее у страны были колонии в Азии, Африке, Северной и Южной Америке.

Эта история также побудила Нидерландский национальный музей мировых культур предпринять независимые шаги в направлении реституции. Он курирует Национальный музей этнографии Нидерландов в Лейдене, Тропический музей в Амстердаме и Африканский музей в Берг-ан-Даль. Около 40% из 450 тысяч экспонатов в его коллекции происходят из голландских колоний.

Эксперт по реституции колоний Йос ван Берден назвал решение правительства Нидерландов «новаторским, прогрессивным и радикальным разрывом с прошлым».