Нидерланды вернут древние артефакты бывшим колониям
Власти Нидерландов пообещали вернуть любые украденные предметы колониальной эпохи тем странам, которым они принадлежали ранее. Это решение было принято в том числе благодаря рекомендациям нидерландских музейных экспертов.
Запросами о реституции — возвращении прежних прав — будет заниматься специальный комитет, который будет создан конкретно для этой цели. Эта же организация свяжется с музеями, если артефакты попали в их коллекцию против воли стран их происхождения.
«Колониальное прошлое — тема, которая до сих пор лично затрагивает многих людей каждый день. Вот почему мы должны относиться к колониальным коллекциям с большой осторожностью», — говорится в заявлении министра образования, культуры и науки Ингрид ван Энгельшовен. «В государственной коллекции Нидерландов нет места для украденных предметов культурного наследия. Если страна захочет их вернуть, мы это сделаем».
Нидерланды планируют сотрудничать с Индонезией, Суринамом и голландскими территориями в Карибском бассейне для исследования колониальных коллекций и идентификации разграбленных артефактов. Ранее у страны были колонии в Азии, Африке, Северной и Южной Америке.
Эта история также побудила Нидерландский национальный музей мировых культур предпринять независимые шаги в направлении реституции. Он курирует Национальный музей этнографии Нидерландов в Лейдене, Тропический музей в Амстердаме и Африканский музей в Берг-ан-Даль. Около 40% из 450 тысяч экспонатов в его коллекции происходят из голландских колоний.
Эксперт по реституции колоний Йос ван Берден назвал решение правительства Нидерландов «новаторским, прогрессивным и радикальным разрывом с прошлым».