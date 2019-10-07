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История

«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле обнаружили древний мегаполис

07 октября 2019
Археологи нашли к северу от Тель-Авива 5000-летний город.

На сегодняшний день это самая большая городская местность бронзового века, обнаруженная в данном регионе, и она может кардинально изменить представления о том, когда в этом районе начала происходить сложная урбанизация.

Израильское управление древностей сообщило, что город был обнаружен на месте раскопок, предваряющих дорожные работы вблизи сельскохозяйственного поселения Хариш, что в 50 километрах к северу от Тель-Авива.

Археологи описали город, как «космополитический и спланированный». Он занимал площадь в 65 гектаров и был домом примерно для 6000 человек, что было значительным количеством для той эпохи.

«Это Нью-Йорк раннего бронзового века», – говорится в сообщении археологов.

На месте раскопок были обнаружены жилые и общественные зоны, улицы и аллеи. Другие открытия включали необычный ритуальный храм и обугленные кости животных, которых, вероятно, использовали для жертвоприношений, а также куски статуй, глиняную посуду и инструменты.

По словам ахеологов, жители города, вероятно, жили за счет сельского хозяйства и торговли с другими регионами. Исследователи считают, что город таких размеров не мог быть построен без административного механизма и целенаправленного городского планирования.