«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле обнаружили древний мегаполис

На сегодняшний день это самая большая городская местность бронзового века, обнаруженная в данном регионе, и она может кардинально изменить представления о том, когда в этом районе начала происходить сложная урбанизация.

Израильское управление древностей сообщило, что город был обнаружен на месте раскопок, предваряющих дорожные работы вблизи сельскохозяйственного поселения Хариш, что в 50 километрах к северу от Тель-Авива.