«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле обнаружили древний мегаполис

На сегодняшний день это самая большая городская местность бронзового века, обнаруженная в данном регионе, и она может кардинально изменить представления о том, когда в этом районе начала происходить сложная урбанизация.
Израильское управление древностей сообщило, что город был обнаружен на месте раскопок, предваряющих дорожные работы вблизи сельскохозяйственного поселения Хариш, что в 50 километрах к северу от Тель-Авива.
Bronze Age 'New York' discovered, Israeli archaeologists say 😮 https://t.co/yimkRNdq0o— Hans Daecher (@hddoger) October 7, 2019
Археологи описали город, как «космополитический и спланированный». Он занимал площадь в 65 гектаров и был домом примерно для 6000 человек, что было значительным количеством для той эпохи.
«Это Нью-Йорк раннего бронзового века», – говорится в сообщении археологов.
На месте раскопок были обнаружены жилые и общественные зоны, улицы и аллеи. Другие открытия включали необычный ритуальный храм и обугленные кости животных, которых, вероятно, использовали для жертвоприношений, а также куски статуй, глиняную посуду и инструменты.
Archaeologists make groundbreaking discovery of 'New York' style Bronze Age city https://t.co/yShr9WiBOY (via @Daily_Express)— The History Press (@TheHistoryPress) October 7, 2019
По словам ахеологов, жители города, вероятно, жили за счет сельского хозяйства и торговли с другими регионами. Исследователи считают, что город таких размеров не мог быть построен без административного механизма и целенаправленного городского планирования.