О чем рассказало детское захоронение в итальянской пещере

Международная группа ученых на протяжении нескольких лет исследует пещеру Арма Вейрана в Лигурийских Альпах. В 2017 году там было обнаружена могила новорожденного ребенка, а теперь специалисты представили результаты исследования. Археологи утверждают, что это самое раннее детское ритуальное захоронение в Европе — первое доказательство того, что уже десять тысяч лет назад детей хоронили с теми же почестями, что и взрослых.

Раскопки в Арма Вейране начались в 2015 году. Начав со входа, ученые обнаружили инструменты возрастом более 50 000 лет, относящиеся к мустьерской культуре; кости, куски жира и другие остатки трапез, а также более поздние орудия. К 2017 году команда продвинулась вглубь пещеры, и по мере открытия новых сегментов появлялись новые предметы.

На одном из участков были разбросаны бусины, сделанные из ракушек и камней. Идя по этому «следу», археологи наткнулись на крохотный череп. Дальнейшие изыскания подтвердили первое предположение: была найдена могила ребенка, и она была украшена цепочками переплетающихся бус.