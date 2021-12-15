О чем рассказало детское захоронение в итальянской пещере

Международная группа ученых на протяжении нескольких лет исследует пещеру Арма Вейрана в Лигурийских Альпах. В 2017 году там было обнаружена могила новорожденного ребенка, а теперь специалисты представили результаты исследования. Археологи утверждают, что это самое раннее детское ритуальное захоронение в Европе — первое доказательство того, что уже десять тысяч лет назад детей хоронили с теми же почестями, что и взрослых.
Раскопки в Арма Вейране начались в 2015 году. Начав со входа, ученые обнаружили инструменты возрастом более 50 000 лет, относящиеся к мустьерской культуре; кости, куски жира и другие остатки трапез, а также более поздние орудия. К 2017 году команда продвинулась вглубь пещеры, и по мере открытия новых сегментов появлялись новые предметы.
На одном из участков были разбросаны бусины, сделанные из ракушек и камней. Идя по этому «следу», археологи наткнулись на крохотный череп. Дальнейшие изыскания подтвердили первое предположение: была найдена могила ребенка, и она была украшена цепочками переплетающихся бус.
Радиоуглеродное датирование позволило выяснить, что малыш жил 10 000 лет назад, а анализ ДНК показал, что это была девочка из европейской гаплогруппы U5b2b. Она умерла в возрасте от 40 до 50 дней после рождения, а ее мать приблизительно за месяц до ее появления на свет испытала сильный стресс — это отразилось на структуре зубной ткани новорожденной.
Поскольку это — первое человеческое захоронение, найденное в пещере, ученые назвали свой объект исследований Arma Veirana Hominin 1 (AVH-1). Также девочка получила от археологов новое имя — «Неве». Анализ украшений, окружающих тело малышки, показывает заботу и скорбь. Многие бусины имели высокую степень износа: это может говорить о том, что каждый член общины принес на погребальное ложе свой дар.
Это не самое древнее детское захоронение: известны по крайней мере два подобных примера возрастом 11500 лет, однако они находятся на территории современной Аляски. Для Европы могила в Арма Вейрана — это самое раннее погребение ребенка, первый пример применения ритуалов в отношении детей, а также яркая иллюстрация того, что почести воздавались не только мужчинам, но и женщинам.
Еще более древнее свидетельство было найдено на территории Африки: гоминиды Homo naledi уже 250 000 лет назад могли иметь похоронные традиции для детских погребений.