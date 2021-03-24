Облик загадочной мумии KV55 был реконструирован

Ученые реконструировали облик мумии, которая была найдена древнеегипетской гробнице в Долине Царей и получила обозначение KV55 (Kings' Valley № 55).

История этой мумии полна загадок и окружена теориями, противоречащими друг другу. Она была найдена египтологом по имени Эдвард Р. Айртон в 1907 году вместе с инвентарем, приписываемым разным людям, и оскверненным гробом в неукрашенной гробнице. Эта гробница находится всего в нескольких метрах от могилы Тутанхамона.

При раскопках мумия KV55 распалась на пыль и кости, так что сегодня это всего лишь скелет. Из-за широкого таза скелета ученые поначалу решили, что это королева Тия, бабушка Тутанхамона и супруга фараона Аменхотепа III, однако позже австралийский ученый Графтон Э. Смит заявил, что останки принадлежат мужчине.

Генетические результаты мумии KV55 показали, что это генетический отец Тутанхамона, однако палеомолекулярные эксперты раскритиковали результаты исследования в 2010 году.

Исторические и археологические исследования, включая некоторые артефакты в гробнице, позволяют предположить, что мумия KV55 — это все же Эхнатон. Этот правитель (годы царствования 1353–36 / 35 г. до н. э.) известен как «еретический фараон», потому что он развил монотеизм, поклоняясь единственному «истинному» богу Атону (солнечному диску). Он был сыном Аменхотепа III и отцом Тутанхамона.