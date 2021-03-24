Облик загадочной мумии KV55 был реконструирован

Ученые реконструировали облик мумии, которая была найдена древнеегипетской гробнице в Долине Царей и получила обозначение KV55 (Kings' Valley № 55).
История этой мумии полна загадок и окружена теориями, противоречащими друг другу. Она была найдена египтологом по имени Эдвард Р. Айртон в 1907 году вместе с инвентарем, приписываемым разным людям, и оскверненным гробом в неукрашенной гробнице. Эта гробница находится всего в нескольких метрах от могилы Тутанхамона.
При раскопках мумия KV55 распалась на пыль и кости, так что сегодня это всего лишь скелет. Из-за широкого таза скелета ученые поначалу решили, что это королева Тия, бабушка Тутанхамона и супруга фараона Аменхотепа III, однако позже австралийский ученый Графтон Э. Смит заявил, что останки принадлежат мужчине.
Генетические результаты мумии KV55 показали, что это генетический отец Тутанхамона, однако палеомолекулярные эксперты раскритиковали результаты исследования в 2010 году.
Исторические и археологические исследования, включая некоторые артефакты в гробнице, позволяют предположить, что мумия KV55 — это все же Эхнатон. Этот правитель (годы царствования 1353–36 / 35 г. до н. э.) известен как «еретический фараон», потому что он развил монотеизм, поклоняясь единственному «истинному» богу Атону (солнечному диску). Он был сыном Аменхотепа III и отцом Тутанхамона.
Исторические свидетельства, которые носят фрагментарный и противоречивый характер, предполагают, что Эхнатон умер, когда ему было около 40 лет. Однако мумия KV55 принадлежит мужчине, который, как полагают, умер в возрасте около 20 лет.
Некоторые ученые утверждают, что возраст смерти мумии KV55 свидетельствует о том, что на самом деле это загадочный человек позднего амарнского периода по имени Сменхкара.
Созданием новой реконструкции лица мумии KV55 занялись врач и палеопатолог Франчесско Галасси, координатор египтологических исследований Майкл Э. Хабихт и бразильский эксперт Цицеро Мораес.
Как сообщают исследователи, мышцы лица, глаза, жировые подушечки и кожа были смоделированы с использованием так называемого манчестерского метода. Толщина ткани определяется по многочисленным анатомическим точкам на основе средних значений судебно-медицинской экспертизы.
Кожа, глаза и форма ушей являются приблизительными, исходя из того факта, что это египтянин. Карие глаза и подобный цвет лица все еще распространены в Египте сегодня.
По словам авторов работы, основная проблема заключалась в априорном отождествлении мумии с Эхнатоном, но при объективной оценке скелета и опубликованной литературы становится ясно, что она принадлежит более молодому человеку в возрасте между концом подросткового периода и ранним взрослением (19-22 года).
Исторические записи свидетельствуют о 17-летнем правлении Эхнатона. Поскольку Тутанхамон родился только на 12-м году правления Эхнатона, все еще возможно, что Эхнатон был настоящим отцом, даже если он был очень молод.
Если же отцом Тутанхамона является Сменхкара, то это вызывает дополнительные вопросы, поскольку нет достоверных исторических свидетельств того, что Сменхкара был младшим братом Эхнатона. Более того, многие эксперты утверждают, что Сменхкара на самом деле является вымышленной фигурой, которую царица Нефертити приняла в конце правления Эхнатона, чтобы унаследовать трон как фараон.
Исследовательская группа в настоящее время завершает работу над полным антропологическим отчетом об их исследовании мумии KV55 и реконструкции ее лица. Он будет опубликован в рецензируемом международном журнале.