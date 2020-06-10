Определена точная дата постройки крепости Пор-Бажын

Пор-Бажын (тув. «Глиняный дом») — исторический памятник размером 162×215 метров, построенный на небольшом острове посреди озера Тере-Холь в республике Тува, недалеко от границы с Монголией. Комплекс был построен в VIII веке кочевыми уйгурами, однако его назначение оставалось предметом догадок археологов, как и тот факт, что он никогда не использовался.

Чтобы выяснить это, исследователи из Университета Гронингена в Нидерландах и их российские коллеги решили определить точную дату строительства «глиняного дома». Радиоуглеродный анализ позволяет определить дату объектов раннего средневековья с точностью до нескольких десятилетий. Однако поскольку в течение VIII века уйгурские ханы часто менялись, был необходим еще более точный метод. И этот метод оказался в наличии у научного сотрудника Университета Гронингена Марго Куитемс, которая работает над проектом «Точная хронология ранних обществ» (ECHOES).

Суть метода состоит в том, что растения поглощают углекислый газ, который включает в себя небольшое количество углерода-14. Когда растение — или животное, которое его поглотило — погибает, накопление углерода прекращается, и он начинает распадаться. Период его полураспада составляет 5730 лет: следовательно, концентрация углерода-14 позволяет определить возраст животного, растительного или любого другого органического материала.

Однако при этом темпы образования углерода-14 в атмосфере непостоянны, и колебания его концентраций отражают незначительные изменения от одного года к другому. В 2013 году японский ученый Фуса Мияке изучал отдельные кольца деревьев и обнаружил резкий всплеск содержания углерода-14 в 775 году (а также в 774-м и 993-м). Эти всплески назвали «событиями Мияке».

«Когда вы обнаружите древесину на археологических раскопках того периода, вы можете узнать ее возраст, измерив содержание углерода-14 в последующих древесных кольцах», — объясняет Куитемс. Анализ покажет, какое дерево выросло в 775 году. А если образец содержит кору, то можно установить, когда это дерево срубили.