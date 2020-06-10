Определена точная дата постройки крепости Пор-Бажын

Пор-Бажын (тув. «Глиняный дом») — исторический памятник размером 162×215 метров, построенный на небольшом острове посреди озера Тере-Холь в республике Тува, недалеко от границы с Монголией. Комплекс был построен в VIII веке кочевыми уйгурами, однако его назначение оставалось предметом догадок археологов, как и тот факт, что он никогда не использовался.
Чтобы выяснить это, исследователи из Университета Гронингена в Нидерландах и их российские коллеги решили определить точную дату строительства «глиняного дома». Радиоуглеродный анализ позволяет определить дату объектов раннего средневековья с точностью до нескольких десятилетий. Однако поскольку в течение VIII века уйгурские ханы часто менялись, был необходим еще более точный метод. И этот метод оказался в наличии у научного сотрудника Университета Гронингена Марго Куитемс, которая работает над проектом «Точная хронология ранних обществ» (ECHOES).
Суть метода состоит в том, что растения поглощают углекислый газ, который включает в себя небольшое количество углерода-14. Когда растение — или животное, которое его поглотило — погибает, накопление углерода прекращается, и он начинает распадаться. Период его полураспада составляет 5730 лет: следовательно, концентрация углерода-14 позволяет определить возраст животного, растительного или любого другого органического материала.
Однако при этом темпы образования углерода-14 в атмосфере непостоянны, и колебания его концентраций отражают незначительные изменения от одного года к другому. В 2013 году японский ученый Фуса Мияке изучал отдельные кольца деревьев и обнаружил резкий всплеск содержания углерода-14 в 775 году (а также в 774-м и 993-м). Эти всплески назвали «событиями Мияке».
«Когда вы обнаружите древесину на археологических раскопках того периода, вы можете узнать ее возраст, измерив содержание углерода-14 в последующих древесных кольцах», — объясняет Куитемс. Анализ покажет, какое дерево выросло в 775 году. А если образец содержит кору, то можно установить, когда это дерево срубили.
Этот подход применили для анализа лиственницы, взятой из фундамента Пор-Бажына. Образец, который изучили исследователи, имел 45 колец, за которыми следовала кора. Измерения показали, что скачок в концентрации углерода-14, датированный 775 годом, присутствовал на 43-м кольце.
«Мы отправили в Гронинген три наших спила, и в одном из них, в третьем кольце от коры, было обнаружено то самое „событие Мияке“. А изучение самого молодого кольца на клеточном уровне позволило дендрохронологам из Гронингена определить, что дерево было срублено летом. Так был установлен не только год, но и сезон начала строительства — лето 777 года», — рассказал один из авторов работы, профессор МГУ и Института географии РАН Андрей Панин.
Эта дата, по словам профессора, хорошо соответствует его теории о том, что крепость построил правитель Уйгурского каганата Идигянь, при котором это государство было обращено в манихейство. В 779 году уйгурская знать подняла восстание против его правления, что закончилось смертью Идигяня и отказом знати от манихейства. По всей видимости, Пор-Бажын был манихейским монастырем, а не военной крепостью, что объясняет то, почему он был заброшен сразу после свержения кагана. Если бы объект был дворцом или крепостью, более вероятно, что победившая знать освоила бы это место.
Исследование показало, как выбросы углерода-14 могут помочь решить археологические головоломки, заключает Куитемс. По ее мнению, эта технология будет становиться все более востребованной.
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