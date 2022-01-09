От чего страдала израильская элита в древности? Археологи раскопали ответ в туалете

2700 лет назад яйца паразитических кишечных червей попали под каменный унитаз на территории современного Израиля, а теперь их обнаружила – и с рвением изучила – группа исследователей. Поскольку такие унитазы могли позволить себе только самые богатые люди того времени, это свидетельствует о том, что даже израильской элите достойные санитарные условия тогда были недоступны.
Туалет, датируемый VII веком до нашей эры, был найден в 2019 году на юге Иерусалима. Исследовательская группа раскопала выгребную яму под туалетом в надежде найти информацию о санитарных условиях того времени. Они идентифицировали сразу четыре вида паразитических червей, которые заражают людей.
Археологи полагают, что туалет располагался в саду большого поместья. Судя по размеру участка и найденным там декоративным каменным резным фигуркам, его жители, вероятно, были богаты. Но, очевидно, это богатство не уберегло их от паразитов: в выгребной яме были обнаружены яйца власоглавов (Trichuris trichiura), цепней (Taenia), аскарид (Ascaris lumbricoides) и остриц (Enterobius vermicularis).
Все найденные паразиты существуют и сегодня. Они попадают в организм человека через зараженную пищу, например, через сырую или недоваренную говядину. Попав в кишечник, паразиты способны производить тысячи яиц в день в своих хозяевах.
Сегодня от паразитов достаточно легко избавиться с помощью лекарств и соблюдения надлежащих санитарных условий, однако без этих мер такие кишечные инфекции могли легко стать причиной целых эпидемий – именно это, по-видимому, происходило не раз в древнем Иерусалиме.
«Исследования, подобные этому, помогают нам документировать историю инфекционных заболеваний в нашем районе и дают нам возможность заглянуть в жизнь людей в древние времена», – говорит Ланггут.
В дальнейшем исследователи хотят подробнее изучить палеофекалии, чтобы получить информацию о диете и лекарственных травах, которые использовались в Иерусалиме в то время.
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