Палеофекалии из шахты в Австрии показали: европейцы пили пиво и ели сыр с плесенью ещё 2700 лет назад

Исследователи, изучающие исключительно хорошо сохранившиеся фекалии, найденные в соляных копях железного века, обнаружили присутствие грибов, используемых при ферментации пищевых продуктов. Результаты показывают, что горняки ели сыр с плесенью и пили пиво около 2700 лет назад.

В исследовании сообщается о нескольких образцах палеофекалий, обнаруженных в объекте всемирного наследия в Австрии, известном как соляные копи Гальштата. Уникальные экологические условия рудников — постоянные умеренные температуры и высокие концентрации соли — идеально подходят для сохранения древних фекалий, что позволяет исследователям получить ценную информацию о диете и микробиоме кишечника людей железного века.