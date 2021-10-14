Палеофекалии из шахты в Австрии показали: европейцы пили пиво и ели сыр с плесенью ещё 2700 лет назад
Исследователи, изучающие исключительно хорошо сохранившиеся фекалии, найденные в соляных копях железного века, обнаружили присутствие грибов, используемых при ферментации пищевых продуктов. Результаты показывают, что горняки ели сыр с плесенью и пили пиво около 2700 лет назад.
В исследовании сообщается о нескольких образцах палеофекалий, обнаруженных в объекте всемирного наследия в Австрии, известном как соляные копи Гальштата. Уникальные экологические условия рудников — постоянные умеренные температуры и высокие концентрации соли — идеально подходят для сохранения древних фекалий, что позволяет исследователям получить ценную информацию о диете и микробиоме кишечника людей железного века.
Поскольку соляные копи Гальштата постоянно были заняты на протяжении более двух тысячелетий, исследователям предоставляется уникальная возможность изучать изменения кишечного микробиома в популяциях людей в течение длительных периодов времени. Здесь исследователи обнаружили удивительную стабильность в рационе горняков вплоть до XVIII века.
Возможно, одно из наиболее заметных различий между рационом людей железного века и шахтеров XVIII века заключается в форме, в которой употреблялись злаки и бобовые. Исследователи считают, что более древняя диета предполагала употребление этих зерен в виде каши, тогда как современный вариант заключался в употреблении обработанных зерен в виде хлеба и печенья.
Самым удивительным открытием в исследовании стало обнаружение ДНК определенных грибов в образцах палеофекалий. Были обнаружены ДНК Penicillium roqueforti и Saccharomyces cerevisiae, что указывает на потребление ферментированных продуктов и напитков.
Penicillium roqueforti особенно широко используется для создания голубого сыра, и исследование показывает, что это самое раннее свидетельство производства этого вида сыра в Европе. Saccharomyces cerevisiae — это дрожжи, используемые для ферментации алкоголя, и исследователи предполагают, что они использовались здесь для приготовления пива.
По словам ученых, это исследование дополняет наше понимание исторического производства продуктов питания, предполагая, что диетические практики тысячи лет назад были гораздо более зрелыми, чем предполагалось ранее. Новое исследование также демонстрирует все более изощренные методы анализа микробиома палеофекалий, позволяющие детально изучить кишечные микробы наших древних предков.
«Становится все более очевидным, что не только доисторические кулинарные практики были сложными, но и что сложные обработанные пищевые продукты, а также техника ферментации играли важную роль в нашей ранней истории питания», — заключает соавтор исследования Керстин Коварик.