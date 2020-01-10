Пароход на донце: загадка расписной прялки

На фото – городецкое донце от прялки конца XIX века. Изображение подписано: «Американский пароход потопил рыбацкую лотку». Сюжет неожиданный: в то время на прялочных донцах обычно рисовали барышень, всадников, коней, здесь же – пароход, да еще и американский. Что же он делает на российской прялке конца XIX века?
Рассказывает предприниматель Андрей Павличенков, купивший расписное донце для своего терема-музея «Асташово» (Костромская область): «Поначалу, я решил, что рисунок – отражение отношений между Россией и США, этакий элемент пропаганды, описание конкретного случая. Думал, быстро отыщу в архивах упоминание об этом инциденте, но не получилось».
Позже Павличенков обратился к экспертам по истории пароходства и в конце концов нашел ответ, правда неполный: в 1870-х годах Сормовский завод Бенардаки под Нижним Новгородом начал выпускать колесные пароходы нового образца – вместительные, роскошные, с низкой осадкой, точь-в-точь как те, что ходили по Миссисипи. Эти пароходы получали «американские» (и «северные», и «южные») названия – «Ориноко», «Миссисипи», – а в простонародье звались «американцами». Катастрофы с волжскими судами, конечно, случались – по большей части это были пожары, в которых гибли десятки пассажиров. «А вот о мелких происшествиях, – делится тем, что удалось узнать, Андрей Павличенков, – вроде столкновений этих гигантов с лодками, в газетах XIX века не писали. Поэтому понять подробности истории, изображенной на донце, нам вряд ли удастся»
Лет 150 назад прялки передавали по наследству, входили они и в приданое. А потому этот предмет народного быта богато украшали. Состояла прялка из двух деталей – гребня и донца, куда он вставлялся. Донце с пароходом – пример знаменитой городецкой росписи, которой с середины XIX века славился – отсюда название техники – Городец (Нижегородская область).