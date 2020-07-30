Раскрыто происхождение камней второго кольца Стоунхенджа

Группа археологов и геологов во главе с профессором Дэвидом Нэшем из Университета Брайтона разработала новую методику анализа сарсенов — крупных песчаных блоков, которые использовались при строительстве второго кольца Стоунхенджа. Их результаты показали, что все сарсены были добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая расположена в 25 километрах от мегалитического сооружения.
Стоунхендж, один из самых знаменитых неолитических памятников мира, представляет собой каменное сооружение из составленных в несколько кругов каменных блоков высотой до 4,1 от земли и шириной — до 2,1 метра. Считается, что строить монумент, расположенный в графстве Уилтшир, начали примерно в 2600 годах до нашей эры.
Для постройки использовали два вида горных пород — кремнистый песчаник, известный в данной местности как сарсен, и «голубой камень», представляющий собой вулканическую породу (диориты, риолиты, туфы).
Пять лет назад ученые выяснили, что «голубые камни», представлявшие собой особую ценность, были привезены из западного Уэльса в 400-500 километрах от Стоунхенджа. Теперь раскрыта и вторая часть головоломки.
Исследователи использовали портативные рентгеновские лучи для анализа химического состава горных пород, которые на 99% состоят из кремнезема, но содержат следы некоторых других элементов, в том числе уран, празеодим, различные редкоземельные металлы и цирконий.
Затем ученые сопоставили «химический паспорт» сарсенов с образцами из всех каменоломен на юге Англии, что привело их к местечку Уэст-Вудс в 25 километрах к северу от Стоунхенджа. Эти данные противоречат ранее выдвинутым теориям, что сарсены были завезены из места под названием Мальборо-Даунс.
Примечательно, что никто из ученых не связывал Стоунхендж с Уэст-Вудсом, зато происхождение камней удалось угадать английскому писателю и антиквару XVII века Джону Обри, который был одним из первых исследователей британских древностей.
По словам Нэша, методика, разработанная исследовательской группой, может помочь ответить на дальнейшие археологические вопросы, связанные со Стоунхенджем. Например, ученые хотят уточнить маршрут, по которому транспортировались валуны. Его можно вычислить, обнаружив сарсеновые крошки на участке между Уэст-Вудсом и Стоунхенджем.
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