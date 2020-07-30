Раскрыто происхождение камней второго кольца Стоунхенджа

Группа археологов и геологов во главе с профессором Дэвидом Нэшем из Университета Брайтона разработала новую методику анализа сарсенов — крупных песчаных блоков, которые использовались при строительстве второго кольца Стоунхенджа. Их результаты показали, что все сарсены были добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая расположена в 25 километрах от мегалитического сооружения.

Стоунхендж, один из самых знаменитых неолитических памятников мира, представляет собой каменное сооружение из составленных в несколько кругов каменных блоков высотой до 4,1 от земли и шириной — до 2,1 метра. Считается, что строить монумент, расположенный в графстве Уилтшир, начали примерно в 2600 годах до нашей эры.

Для постройки использовали два вида горных пород — кремнистый песчаник, известный в данной местности как сарсен, и «голубой камень», представляющий собой вулканическую породу (диориты, риолиты, туфы).