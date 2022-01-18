Перуанскому воину с металлической пластиной в черепе сделали операцию 2000 лет назад

Музей остеологии в Оклахоме выставил на обозрение необычный экспонат – череп мужчины из Перу, жившего около 2000 лет назад. По всей вероятности, он был ранен в бою, в результате чего у него был поврежден череп. Для восстановления от перелома ему вмонтировали в поврежденное место металлическую пластину. Ученые утверждают, что операция прошла успешно, и мужчина пережил эту процедуру.
Выставленный на обозрение экспонат интересен не только этим. У мужчины с пластиной в голове был удлиненный череп. Члены многих южноамериканских племен преднамеренно деформировали головы маленьких детей, связывая их тканью или даже помещая голову между двумя кусками дерева на длительные периоды времени. В результате черепа принимали уплощенную, вытянутую, округлую или конусовидную форму.
По одной из современных теорий, деформация черепа, вероятнее всего, осуществлялась для обозначения принадлежности к определенной группе людей или для демонстрации элитарного статуса. Такая мотивация, вероятно, играла ключевую роль в обществе майя, стремившихся получить форму головы, которая являлась эстетически более приятной по их представлениям.
Район в Перу, где был обнаружен артефакт, давно известен хирургами, которые изобрели серию сложных процедур: хирурги того времени проделывали дыру в черепе живого человека без использования современной анестезии или стерильных методов.
«Они рано узнали, что это лечение может спасти жизнь. У нас есть неопровержимые доказательства того, что трепанация проводилась не для улучшения сознания или как чисто ритуальное действие, а связана с пациентами с тяжелой травмой головы», – говорит антрополог Джон Верано из Университета Тьюлейн в Новом Орлеане.
В одном из исследований 2017 года исследователи изучили 11 древних захоронений в южных высокогорьях Перу. Они обнаружили трепанации черепа у 66 человек, причем некоторые из них пережили больше одной, всего наблюдалось 109 перфораций.
Преобладающими методами были циркулярные разрезы и методы выскабливания, которые оказались очень успешными с общей выживаемостью 83% и небольшим последующим инфицированием. При этом, показатели выживаемости только увеличивались со временем благодаря усовершенствованию техники трепанации.