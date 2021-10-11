Первооткрывателями Азорских островов оказались норвежцы

Международная группа ученых установила, что открытие Азорских островов произошло на 600–700 лет раньше, чем считалось до сих пор. Согласно основной существующей версии, первыми здесь высадились португальцы в 1427 году. Документальным подтверждением этого является письмо, датированное 1439 годом, где португальский король поручает принцу Генриху заняться освоением необитаемого на тот момент архипелага.

Тем не менее, об Азорских островах было известно и прежде: они были нанесены на многие карты XIV века — такие как Атлас Медичи (1351 г.) и другие. Допуская, что португальское открытие островов было «повторным», историки не имели бесспорных доказательств более раннего присутствия здесь людей — все оставалось на уровне гипотез. Теперь в этот вопрос внесена ясность.

Исследователи проанализировали пять кернов, извлеченных из озер с островов Сан-Мигел, Пику, Терсейра, Флориш и Корву. В них были обнаружены следы определенных стеринов и станолов, которые характерны исключительно для фекалий млекопитающих. Органика относится к периоду между 700 и 850 годами нашей эры. А поскольку у человека и домашнего скота в кишечнике вырабатываются разные соединения, это позволяет понять, кто именно населял ту или иную территорию. Между тем Азорские острова из-за своего географического положения собственных крупных млекопитающих не имели.