Первооткрывателями Азорских островов оказались норвежцы

Международная группа ученых установила, что открытие Азорских островов произошло на 600–700 лет раньше, чем считалось до сих пор. Согласно основной существующей версии, первыми здесь высадились португальцы в 1427 году. Документальным подтверждением этого является письмо, датированное 1439 годом, где португальский король поручает принцу Генриху заняться освоением необитаемого на тот момент архипелага.
Тем не менее, об Азорских островах было известно и прежде: они были нанесены на многие карты XIV века — такие как Атлас Медичи (1351 г.) и другие. Допуская, что португальское открытие островов было «повторным», историки не имели бесспорных доказательств более раннего присутствия здесь людей — все оставалось на уровне гипотез. Теперь в этот вопрос внесена ясность.
Исследователи проанализировали пять кернов, извлеченных из озер с островов Сан-Мигел, Пику, Терсейра, Флориш и Корву. В них были обнаружены следы определенных стеринов и станолов, которые характерны исключительно для фекалий млекопитающих. Органика относится к периоду между 700 и 850 годами нашей эры. А поскольку у человека и домашнего скота в кишечнике вырабатываются разные соединения, это позволяет понять, кто именно населял ту или иную территорию. Между тем Азорские острова из-за своего географического положения собственных крупных млекопитающих не имели.
Эти выводы были закреплены при помощи косвенных доказательств воздействия человека на окружающую среду, таких как пыльца, окаменелости растений или частицы древесного угля. Таким образом выяснилось, что почва подвергалась антропогенной эрозии — на островах практиковалось подсечно-огневое земледелие и активно вырубались леса.
Моделирование климата ответило на вопрос, кем были первые люди на Азорских островах: ученые считают, что речь идет о норвежцах. Инвазия из Северной Европы оказалась успешной из-за сложившихся благоприятных погодных условий. Исследователи поясняют, что в Атлантике из-за вращения Земли преобладают западные ветры, которые усиливаются или затихают в зависимости от Североатлантической осцилляции. Ослабив западный ветер, она позволила норвежцам добраться к Азорским островам.
Эти мореплаватели уже обладали достаточным уровнем навигационных навыков и колонизировали другие острова Северной Атлантики: Фарерские — около 800 г. н. э., Исландию — около 870 г. н. э. Результаты нового исследования ставят колонизацию Азорского архипелага в тот же ряд, и это означает, что норвежцы прибыли туда на 700 лет раньше, чем португальцы.