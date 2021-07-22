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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

Пещера в центре Англии могла быть домом свергнутого короля Нортумбрии

National Geographic Россия
22 июля 2021
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Фото: Edmund Simons / Royal Agricultural University
Ученые считают, что правитель одного из английских королевств закончил жизнь отшельником и был провозглашен святым.

Исследователи из Королевского сельскохозяйственного университета (RAU) и организации Wessex Archeology выяснили, что раннесредневековая пещерная структура в Дербишире в центре Англии может быть бывшим домом короля IX века и старейшим неповрежденным внутренним интерьером Соединенного Королевства.

Ученые предполагают, что в этом месте когда-то жил Эрдвульф, изгнанный правитель средневекового английского королевства Нортумбрия.

«Наши результаты показывают, что это странное маленькое скальное здание в графстве Дербишир относится к IX веку, а не к XVIII веку, как предполагалось ранее. Это делает его, вероятно, самым старым неповрежденным внутренним интерьером в Великобритании – с дверями, полом, крышей, окнами и т. д. И более того, в нем вполне мог жить король, который стал святым», – Эдмунд Саймонс, ведущий научный сотрудник RAU.

Исследователи ранее полагали, что пещера была постройкой XVIII века и представляла собой фолли, или архитектурный каприз — строение, возведенное исключительно для развлечения и в декоративных целях. По мнению Саймонса, пещера действительно имеет искусственное происхождение. «Не могу представить себе естественный процесс, который создает стены, двери и окна, не говоря уже о столбах», — замечает ученый.

Здание, высеченное из песчаника, имеет узкие проемы, характерные для саксонской архитектуры. Соседний склеп IX века может похвастаться сопоставимой высеченной в скале колонной, что, возможно, предполагает, что два здания относились к одному периоду.

Чтобы восстановить первоначальную планировку пещерного жилища, состоящего из трех комнат и часовни или молельни, обращенной на восток, команда археологов использовала точные измерения, исследование с помощью дронов и оценку архитектурных деталей.

По словам Саймонса, сохранились и другие церкви IX века, однако в Англии «нет другого подобного места, в котором кто-то ел, спал, молился и жил». Исследователи отмечают, что местный фольклор и фрагмент книги XVI века намекают на связь между пещерой и святым Хардульфом, который в современной науке ассоциируется с королем Эрдвульфом. В одной из книг говорится: «У святого Хардульфа есть келья в скале, недалеко от реки Трент».

«Архитектурное сходство с саксонскими зданиями и задокументированная связь с Хардульфом / Эрдвульфом убедительно доказывают, что эти пещеры были построены или расширены для размещения изгнанного короля. Для свергнутых или отставных членов королевской семьи в этот период не было ничего необычного в том, чтобы заняться религиозной жизнью, обретая святость и в некоторых случаях канонизацию», – Эдмунд Саймонс.

Нортумбрия представляла собой одно из семи королевств так называемой английской гептархии, которая возникла на севере Британии в конце первого тысячелетия нашей эры. Нортумбрия образовалась в результате объединения в 655 году Берниции и Дейры и просуществовала до 867 года, когда была захвачена викингами.

Эрдвульф был представителем династии Индингов и взошел на престол в 796 году, свергнув своего предшественника Осбальда. В свою очередь, он сам был свергнут в 806 году и укрылся при дворе Карла Великого, но затем вернулся в Нортумбрию, после чего сведения о нем теряются.

В течение VII, VIII и IX веков в Англии было не менее 200 королей, и большинство этих монархов покинули трон не по собственному желанию: до 16 процентов были убиты. Еще 16 процентов погибли в боях. 33 процента были отстранены от власти мирным путем, и только треть закончила свое правление естественной смертью.

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Узкие окна и двери пещерного жилища характерны для саксонской архитектуры
Фото: Edmund Simons / Royal Agricultural University
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Внутренний вид пещерного жилища
Фото: Edmund Simons / Royal Agricultural University

В XVIII веке местный землевладелец Роберт Бёрдетт отремонтировал бывший дом Эрдвульфа. Этот аристократ добавил к пещере каменную кладку и сделал оконные рамы, чтобы приглашать посетителей в ее «прохладные и романтические кельи».

На сегодняшний день команда Саймонса классифицировала более 170 пещерных домов на 20 участках в Уэст-Мидлендсе в Англии.

«Мы уверены, что еще предстоит найти другие примеры, дающие уникальный взгляд на англосаксонскую Англию», — говорит Саймонс.

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