Пещера в центре Англии могла быть домом свергнутого короля Нортумбрии

Исследователи из Королевского сельскохозяйственного университета (RAU) и организации Wessex Archeology выяснили, что раннесредневековая пещерная структура в Дербишире в центре Англии может быть бывшим домом короля IX века и старейшим неповрежденным внутренним интерьером Соединенного Королевства.
Ученые предполагают, что в этом месте когда-то жил Эрдвульф, изгнанный правитель средневекового английского королевства Нортумбрия.
Исследователи ранее полагали, что пещера была постройкой XVIII века и представляла собой фолли, или архитектурный каприз — строение, возведенное исключительно для развлечения и в декоративных целях. По мнению Саймонса, пещера действительно имеет искусственное происхождение. «Не могу представить себе естественный процесс, который создает стены, двери и окна, не говоря уже о столбах», — замечает ученый.
Здание, высеченное из песчаника, имеет узкие проемы, характерные для саксонской архитектуры. Соседний склеп IX века может похвастаться сопоставимой высеченной в скале колонной, что, возможно, предполагает, что два здания относились к одному периоду.
Чтобы восстановить первоначальную планировку пещерного жилища, состоящего из трех комнат и часовни или молельни, обращенной на восток, команда археологов использовала точные измерения, исследование с помощью дронов и оценку архитектурных деталей.
По словам Саймонса, сохранились и другие церкви IX века, однако в Англии «нет другого подобного места, в котором кто-то ел, спал, молился и жил». Исследователи отмечают, что местный фольклор и фрагмент книги XVI века намекают на связь между пещерой и святым Хардульфом, который в современной науке ассоциируется с королем Эрдвульфом. В одной из книг говорится: «У святого Хардульфа есть келья в скале, недалеко от реки Трент».
Нортумбрия представляла собой одно из семи королевств так называемой английской гептархии, которая возникла на севере Британии в конце первого тысячелетия нашей эры. Нортумбрия образовалась в результате объединения в 655 году Берниции и Дейры и просуществовала до 867 года, когда была захвачена викингами.
Эрдвульф был представителем династии Индингов и взошел на престол в 796 году, свергнув своего предшественника Осбальда. В свою очередь, он сам был свергнут в 806 году и укрылся при дворе Карла Великого, но затем вернулся в Нортумбрию, после чего сведения о нем теряются.
В течение VII, VIII и IX веков в Англии было не менее 200 королей, и большинство этих монархов покинули трон не по собственному желанию: до 16 процентов были убиты. Еще 16 процентов погибли в боях. 33 процента были отстранены от власти мирным путем, и только треть закончила свое правление естественной смертью.
В XVIII веке местный землевладелец Роберт Бёрдетт отремонтировал бывший дом Эрдвульфа. Этот аристократ добавил к пещере каменную кладку и сделал оконные рамы, чтобы приглашать посетителей в ее «прохладные и романтические кельи».
На сегодняшний день команда Саймонса классифицировала более 170 пещерных домов на 20 участках в Уэст-Мидлендсе в Англии.
«Мы уверены, что еще предстоит найти другие примеры, дающие уникальный взгляд на англосаксонскую Англию», — говорит Саймонс.