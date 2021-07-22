Пещера в центре Англии могла быть домом свергнутого короля Нортумбрии

Исследователи ранее полагали, что пещера была постройкой XVIII века и представляла собой фолли, или архитектурный каприз — строение, возведенное исключительно для развлечения и в декоративных целях. По мнению Саймонса, пещера действительно имеет искусственное происхождение. «Не могу представить себе естественный процесс, который создает стены, двери и окна, не говоря уже о столбах», — замечает ученый.

Здание, высеченное из песчаника, имеет узкие проемы, характерные для саксонской архитектуры. Соседний склеп IX века может похвастаться сопоставимой высеченной в скале колонной, что, возможно, предполагает, что два здания относились к одному периоду.

Чтобы восстановить первоначальную планировку пещерного жилища, состоящего из трех комнат и часовни или молельни, обращенной на восток, команда археологов использовала точные измерения, исследование с помощью дронов и оценку архитектурных деталей.

По словам Саймонса, сохранились и другие церкви IX века, однако в Англии «нет другого подобного места, в котором кто-то ел, спал, молился и жил». Исследователи отмечают, что местный фольклор и фрагмент книги XVI века намекают на связь между пещерой и святым Хардульфом, который в современной науке ассоциируется с королем Эрдвульфом. В одной из книг говорится: «У святого Хардульфа есть келья в скале, недалеко от реки Трент».