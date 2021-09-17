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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

Пещеру с древними наскальными рисунками продали на аукционе

Анастасия Баринова
17 сентября 2021
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Фото: Alan Cressler/Selkirk Auctioneers & Appraisers
Местные племена индейцев не смогли собрать достаточно денег, чтобы выкупить свое наследие.

Аукционный дом Selkirk Auctioneers & Appraisers продал пещеру коренных американцев, украшенную древними рисунками. Местное индейское племя осейджи (Osage Nation) не смогло предложить достаточную цену, и пещера ушла анонимному покупателю за 2,2 миллиона долларов. Он также стал владельцем 17 гектаров прилегающей земли. С 1953 года этой территорией владела семья из Сент-Луиса, которая рассматривала ее в качестве охотничьих угодий.

«Продажа была поистине душераздирающей. Наши предки жили на этой территории 1300 лет. Это была наша земля. Сотни тысяч наших предков похоронены по всему Миссури и Иллинойсу, в том числе и в этой пещере», – представители Osage Nation.

«Картинная пещера», расположенная в Миссури, считается одним из самых важных мест наскального искусства в Северной Америке. Здесь насчитывается около 290 полихромных рисунков: изображения животных, птиц, мифических существ.

Проанализировав пигмент, специалисты установили приблизительный возраст рисунков: тысяча лет. В период между 800 и 1100 годами нашей эры местные жители использовали пещеру для проведения похоронных и других ритуалов. Кроме того, в пещере живут летучие мыши индианская ночница (Myotis sodalis), относящиеся к видам, близким к уязвимому положению.

Против продажи выступали многие представители общественности и науки. Сотрудница Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кэрол Диас-Гранадос, изучавшая пещеру более двух десятилетий, говорит: «Это все равно, что продать на аукционе Сикстинскую капеллу».

Аукционисты, со своей стороны, не видят оснований для беспокойства. Попасть к пещере очень сложно: дорог поблизости нет, и потребуется долго идти пешком, а затем еще протискиваться в узкое отверстие. Также были проверены покупатели. Они обязались соблюдать законы штата, защищающие этот памятник истории, культуры и природы.

Узнайте о других шедеврах наскальной живописи.

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