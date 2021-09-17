Пещеру с древними наскальными рисунками продали на аукционе

Проанализировав пигмент, специалисты установили приблизительный возраст рисунков: тысяча лет. В период между 800 и 1100 годами нашей эры местные жители использовали пещеру для проведения похоронных и других ритуалов. Кроме того, в пещере живут летучие мыши индианская ночница (Myotis sodalis), относящиеся к видам, близким к уязвимому положению.

Против продажи выступали многие представители общественности и науки. Сотрудница Вашингтонского университета в Сент-Луисе Кэрол Диас-Гранадос, изучавшая пещеру более двух десятилетий, говорит: «Это все равно, что продать на аукционе Сикстинскую капеллу».