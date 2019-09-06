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История

Пивные бочки, кружка и пара монет: что можно найти на затонувшем судне времен Колумба

06 сентября 2019
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Фото: Brett Seymour
Грибсхунден
Фото: Lund University
Дайверы в течение трех недель обследовали место кораблекрушения, которое предположительно произошло в 1495 году.

В 2009 году с помощью гидролокации на дне Балтийского моря были обнаружены следы кораблекрушения. Но полноценно изучить их получилось только спустя десять лет. В июле 2019 года к затонувшему судну была направлена роботизированая камера, сделавшая съемки объекта, оказавшегося датским военным кораблем.

Исследователи полагают, что затонувшее судно может быть знаменитым кораблем «Грибсхунден» (или «Грифон»), который потерпел крушение в этих водах после пожара на борту в 1495 году. «Грибсхунден» был флагманским кораблем короля Дании Иоганна. Против этой версии говорят отсутствие следов пожара и отличная сохранность судна.

На корабле уцелел весь корпус от киля до верхней палубы, мачты, бушприт, некоторые части стоячего такелажа. Дайверам меньше повезло с находками на самом судне. Они обнаружили некоторые элементы интерьера корабля, крышки от бочек, предположительно служивших емкостями для пива, пару монет, фрагменты костей и отлично сохранившуюся кружку. Также было найдено кольцо с неразборчивой надписью. 

Пивные бочки являются главной находкой – и хотя пока исследователи не могут подтвердить, что там было именно пиво, они склоняются именно к этому варианту: пить воду на корабле было небезопасно. Ученые надеются, что ДНК-экспертиза обнаружит следы хмеля и подветдит их гипотезу. 

Объекты еще предстоит изучить, и ожидается, что в результате анализа появится больше деталей, выявленных с помощью технологии ДНК и трехмерной визуализации.

«Мы надеемся, что сможем вернуться к дальнейшим исследованиям в следующем году –  там еще много секретов», – заявил руководитель исследования Брендан Фоли.

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