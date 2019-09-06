Пивные бочки, кружка и пара монет: что можно найти на затонувшем судне времен Колумба

В 2009 году с помощью гидролокации на дне Балтийского моря были обнаружены следы кораблекрушения. Но полноценно изучить их получилось только спустя десять лет. В июле 2019 года к затонувшему судну была направлена роботизированая камера, сделавшая съемки объекта, оказавшегося датским военным кораблем.
Исследователи полагают, что затонувшее судно может быть знаменитым кораблем «Грибсхунден» (или «Грифон»), который потерпел крушение в этих водах после пожара на борту в 1495 году. «Грибсхунден» был флагманским кораблем короля Дании Иоганна. Против этой версии говорят отсутствие следов пожара и отличная сохранность судна.
Efter två av totalt tre veckors grävningar på skeppet Gribshunden (1495) på bottnen utanför Ronneby i Blekinge har forskarna hittat en rad fynd som fascinerar, förbryllar och roar. https://t.co/QkeqAqqfLL#arkeologi pic.twitter.com/voVuToSGWa— Svensk Historia (@svenskhistoria) August 31, 2019
На корабле уцелел весь корпус от киля до верхней палубы, мачты, бушприт, некоторые части стоячего такелажа. Дайверам меньше повезло с находками на самом судне. Они обнаружили некоторые элементы интерьера корабля, крышки от бочек, предположительно служивших емкостями для пива, пару монет, фрагменты костей и отлично сохранившуюся кружку. Также было найдено кольцо с неразборчивой надписью.
Пивные бочки являются главной находкой – и хотя пока исследователи не могут подтвердить, что там было именно пиво, они склоняются именно к этому варианту: пить воду на корабле было небезопасно. Ученые надеются, что ДНК-экспертиза обнаружит следы хмеля и подветдит их гипотезу.
Fynden på Gribshunden: mynt, djurben – och danskt öl https://t.co/ZcOXYWg2dG pic.twitter.com/npkQyaZy3u— Senaste Nyheter (@Senaste_Nyheter) August 30, 2019
Divers find 500-year-old Danish beer barrels in Swedish wreck_The Gribshunden,or Griffen, the flagship of King John of Denmark,sank 1495 https://t.co/SxUYc7FHXg #archeomar ⚓️ #Archeologia #Archaeology #Arqueologia #Shipwrecks #Archéologie #Archäologie #archeo_mar #italia #italy pic.twitter.com/PhGwL9RaQD— Archeo_Mar_Archeo_Sub (@archeomar) September 3, 2019
Ett dryckesstop, en ringbrynja och ett handeldvapen – efter hundratals år på botten får flera unika föremål från medeltidsvraket Gribshunden åter se dagens ljus.https://t.co/VUSB359Xta— TT Nyhetsbyrån (@ttnyhetsbyran) September 6, 2019
Объекты еще предстоит изучить, и ожидается, что в результате анализа появится больше деталей, выявленных с помощью технологии ДНК и трехмерной визуализации.
«Мы надеемся, что сможем вернуться к дальнейшим исследованиям в следующем году – там еще много секретов», – заявил руководитель исследования Брендан Фоли.
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