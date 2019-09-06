Пивные бочки, кружка и пара монет: что можно найти на затонувшем судне времен Колумба

На корабле уцелел весь корпус от киля до верхней палубы, мачты, бушприт, некоторые части стоячего такелажа. Дайверам меньше повезло с находками на самом судне. Они обнаружили некоторые элементы интерьера корабля, крышки от бочек, предположительно служивших емкостями для пива, пару монет, фрагменты костей и отлично сохранившуюся кружку. Также было найдено кольцо с неразборчивой надписью.

Пивные бочки являются главной находкой – и хотя пока исследователи не могут подтвердить, что там было именно пиво, они склоняются именно к этому варианту: пить воду на корабле было небезопасно. Ученые надеются, что ДНК-экспертиза обнаружит следы хмеля и подветдит их гипотезу.