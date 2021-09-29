Племена в Новой Гвинее приручили казуаров 18 000 лет назад

Эта технология была применена к находкам из двух мест археологических раскопок в Новой Гвинее. Изучив более 1000 фрагментов возрастом от 18 000 до 6000 лет, ученые установили, что некоторые яйца были принесены в селения на позднейших стадиях, буквально накануне того момента, когда на свет должен появиться птенец. Но для этого люди должны были знать, где располагаются гнезда и когда были отложены яйца.

В наши дни казуары и их яйца пользуются в стране стабильным спросом. Приручить дикую птицу людям так и не удалось, но уже известно, что птенец следует всю свою жизнь за тем, кого первым увидел после выхода из яйца. Если это мать — он остается среди своих сородичей, но если это человек — он не будет проявлять по отношению к нему агрессии. Тот факт, что история одомашнивания казуаров восходит так исторически далеко, стало новым знанием о культуре жителей Новой Гвинеи.

Вместе с тем, выводы пока остаются гипотезой. Никаких свидетельств о существовании загонов для казуаров еще не найдено. Еще одной версией, зачем люди приносили из леса яйца, может быть кулинарная. В Азии популярно блюдо «балют»: вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом.

Узнайте о других представителях фауны, столь же опасных, как и казуары.