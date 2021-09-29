Племена в Новой Гвинее приручили казуаров 18 000 лет назад

Казуары (Casuarius) — крупные нелетающие птицы, обитающие в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Местные жители давно оценили преимущества соседства с этими птицами: на них охотились из-за мяса, перья служили украшением, а когти — в качестве наконечников стрел и других деталей оружия, а также труда. Недавно ученые проследили эту историческую связь людей и казуаров: оказалось, что еще 18 000 лет назад новогвинейские племена занимались птицеводством — они собирали зрелые яйца и выращивали из них птиц.
К семейству казуаровых относится три вида. Взрослые особи шлемоносного казуара (Casuarius casuarius) достигают 1,8 метров высоты и в среднем весят около 60 килограммов. Это самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине в мире после страуса. Также это очень скрытные птицы, обитающие в глубине леса. Днем они прячутся, выходя на поиски пропитания в темное время суток — по этой причине два других вида изучены очень мало.
Археологи часто находят на местах раскопок яичную скорлупу, но она редко оказывается в центре изучения. Новая научная работа стала результатом появления необычного метода: ученые разработали способ определения возраста птичьего эмбриона на момент разлома скорлупы. Для этого исследователи проводили эксперименты с яйцами страусов. На одной из ферм в ЮАР они собирали по три яйца ежедневно на протяжении 42 дней, и от каждого яйца было взято по четыре образца. Проанализировав 504 полученных варианта, исследователи создали трехмерные изображения скорлупы и эмбрионов на каждой стадии их развития.
Эта технология была применена к находкам из двух мест археологических раскопок в Новой Гвинее. Изучив более 1000 фрагментов возрастом от 18 000 до 6000 лет, ученые установили, что некоторые яйца были принесены в селения на позднейших стадиях, буквально накануне того момента, когда на свет должен появиться птенец. Но для этого люди должны были знать, где располагаются гнезда и когда были отложены яйца.
В наши дни казуары и их яйца пользуются в стране стабильным спросом. Приручить дикую птицу людям так и не удалось, но уже известно, что птенец следует всю свою жизнь за тем, кого первым увидел после выхода из яйца. Если это мать — он остается среди своих сородичей, но если это человек — он не будет проявлять по отношению к нему агрессии. Тот факт, что история одомашнивания казуаров восходит так исторически далеко, стало новым знанием о культуре жителей Новой Гвинеи.
Вместе с тем, выводы пока остаются гипотезой. Никаких свидетельств о существовании загонов для казуаров еще не найдено. Еще одной версией, зачем люди приносили из леса яйца, может быть кулинарная. В Азии популярно блюдо «балют»: вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом.
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