По ботинкам Микеланджело вычислили его рост

Итальянские исследователи изучили обувь, найденную в доме художника, скульптора и архитектора, знаменитого Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564) после его смерти. Два пары кожаных туфель и одинокий ботинок (второй был украден в 1873 году) сейчас хранятся в коллекции музея Каза-Буонарроти во Флоренции.

Анализ показал, что рост одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения равнялся 160 сантиметрам. Хотя по сегодняшним меркам это относительно мало для взрослого европейца, во времена Микеланджело такой рост не был чем-то из ряда вон выходящим.

Исследование проводили палеопатологи и судебные антропологи. Они не только измерили длину обуви, но также вычислили размеры и высоту стопы владельца. Полученные ими результаты совпали с описанием Микеланджело, сделанным художником и писателем XVI века Джорджо Вазари. Он писал, что Микеланджело был среднего роста, но при этом широк в плечах.