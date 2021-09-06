По ботинкам Микеланджело вычислили его рост

Итальянские исследователи изучили обувь, найденную в доме художника, скульптора и архитектора, знаменитого Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564) после его смерти. Два пары кожаных туфель и одинокий ботинок (второй был украден в 1873 году) сейчас хранятся в коллекции музея Каза-Буонарроти во Флоренции.
Анализ показал, что рост одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения равнялся 160 сантиметрам. Хотя по сегодняшним меркам это относительно мало для взрослого европейца, во времена Микеланджело такой рост не был чем-то из ряда вон выходящим.
Исследование проводили палеопатологи и судебные антропологи. Они не только измерили длину обуви, но также вычислили размеры и высоту стопы владельца. Полученные ими результаты совпали с описанием Микеланджело, сделанным художником и писателем XVI века Джорджо Вазари. Он писал, что Микеланджело был среднего роста, но при этом широк в плечах.
Вся обувь была одинакового размера, что говорит о том, что ее носил один и тот же человек. Эти туфли давно приписывают Микеланджело, хотя нельзя исключить, что они принадлежали другому мужчине в доме художника, например, члену семьи или одному из потомков.
Ранее ученые установили, что к концу жизни художник страдал от серьезных проблем со здоровьем. Судя по прижизненным изображениям, а также письмам самого Микеланджело, у него были подагра, отравление свинцом и тяжелый артрит.
Мастер умер в возрасте 88 лет, место его захоронения известно, но останки никогда не эксгумировали, поэтому ученым трудно судить о его состоянии перед смертью. Но исследования, подобные этому, могут заполнить некоторые пробелы в нашем представлении об облике Микеланджело.
Другой анатом (и музыкант) в своем исследовании вычислил феноменальный охват ладони Баха.