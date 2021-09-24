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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

По следам древности: найдены первые свидетельства пребывания людей в Северной Америке

National Geographic Россия
24 сентября 2021
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Фото: National Park Service, USGS, Bournemouth University
Люди появились на юге континента на 7 000 лет раньше, чем думали ученые.

Ученые выяснили, что ископаемые следы, найденные на берегу древнего озера в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, были оставлены людьми около 23 000 лет назад, что делает их самыми древними из когда-либо найденных человеческих следов в Северной Америке. 

Это означает, что люди заселили южные части континента во время пика последнего ледникового периода. Ранее считалось, что, хотя люди и пересекли сухопутный перешеек, который существовал между современной Сибирью и Аляской во время последнего ледникового периода, в период между 26 500 и 19 000 лет назад, но селились они в арктическом регионе, поскольку ледяные щиты, покрывающие Канаду, не позволяли им продвигаться на юг.

По версии ученых, позже, когда ледники начали таять в период между 16 000 и 13 500 лет назад, началась миграция в Южную Америку. Но новое открытие предполагает, что люди уже заселили Северную Америку «в то время, когда ледяной занавес был еще очень плотно закрыт».

«Теперь у нас есть уникальное "окно" в жизнь времен плейстоцена в Северной Америке, и это новое исследование предоставляет первое недвусмысленное свидетельство стабильного присутствия человека в Америке на тысячи лет раньше, чем предполагалось большинством археологов», – Томас Урбан, соавтор исследования.

Как утверждает Салли Рейнольдс, палеоэколог из Борнмутского университета и соавтор нового исследования, скорее всего, люди мигрировали на юг несколькими волнами, одна из которых случилась до последнего ледникового периода. 

В общей сложности было обнаружено 60 человеческих следов возрастом от 21 000 до 23 000 лет. Исследователи оценили возраст следов с помощью датировки микроскопических семян водных растений, обнаруженных в слоях озерных отложений. В этих же слоях и были найдены отпечатки.

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Всего было найдено около 60 человеческих следов
Фото: National Park Service, USGS and Bournemouth University
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Большинство следов принадлежали детям и подросткам
Фото: National Park Service, USGS and Bournemouth University
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Раскопки в Белых песках
Фото: National Park Service, USGS and Bournemouth University

Большинство следов принадлежали подросткам и детям, которые могли играть в этом регионе, тогда как взрослые занимались охотой и собирательством. Вопрос о том, как люди оказались в районе Нью-Мексико, остается открытым. Они могли добраться сюда как по суше, так и по морю из Сибири или с Японских островов. 

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Кроме человеческих следов исследователи обнаружили отпечатки животных, в том числе мамонтов и гигантских наземных ленивцев. 

«Это важный объект, потому что все цепочки следов, которые мы нашли там, показывают взаимодействие людей с вымершими животными и позволяют создать более полную картину ландшафта», – говорит Рейнольдс.

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