По следам древности: найдены первые свидетельства пребывания людей в Северной Америке

Ученые выяснили, что ископаемые следы, найденные на берегу древнего озера в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, были оставлены людьми около 23 000 лет назад, что делает их самыми древними из когда-либо найденных человеческих следов в Северной Америке.
Это означает, что люди заселили южные части континента во время пика последнего ледникового периода. Ранее считалось, что, хотя люди и пересекли сухопутный перешеек, который существовал между современной Сибирью и Аляской во время последнего ледникового периода, в период между 26 500 и 19 000 лет назад, но селились они в арктическом регионе, поскольку ледяные щиты, покрывающие Канаду, не позволяли им продвигаться на юг.
По версии ученых, позже, когда ледники начали таять в период между 16 000 и 13 500 лет назад, началась миграция в Южную Америку. Но новое открытие предполагает, что люди уже заселили Северную Америку «в то время, когда ледяной занавес был еще очень плотно закрыт».
Как утверждает Салли Рейнольдс, палеоэколог из Борнмутского университета и соавтор нового исследования, скорее всего, люди мигрировали на юг несколькими волнами, одна из которых случилась до последнего ледникового периода.
В общей сложности было обнаружено 60 человеческих следов возрастом от 21 000 до 23 000 лет. Исследователи оценили возраст следов с помощью датировки микроскопических семян водных растений, обнаруженных в слоях озерных отложений. В этих же слоях и были найдены отпечатки.
Большинство следов принадлежали подросткам и детям, которые могли играть в этом регионе, тогда как взрослые занимались охотой и собирательством. Вопрос о том, как люди оказались в районе Нью-Мексико, остается открытым. Они могли добраться сюда как по суше, так и по морю из Сибири или с Японских островов.
Кроме человеческих следов исследователи обнаружили отпечатки животных, в том числе мамонтов и гигантских наземных ленивцев.
«Это важный объект, потому что все цепочки следов, которые мы нашли там, показывают взаимодействие людей с вымершими животными и позволяют создать более полную картину ландшафта», – говорит Рейнольдс.
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