По следам древности: найдены первые свидетельства пребывания людей в Северной Америке

Ученые выяснили, что ископаемые следы, найденные на берегу древнего озера в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, были оставлены людьми около 23 000 лет назад, что делает их самыми древними из когда-либо найденных человеческих следов в Северной Америке.

Это означает, что люди заселили южные части континента во время пика последнего ледникового периода. Ранее считалось, что, хотя люди и пересекли сухопутный перешеек, который существовал между современной Сибирью и Аляской во время последнего ледникового периода, в период между 26 500 и 19 000 лет назад, но селились они в арктическом регионе, поскольку ледяные щиты, покрывающие Канаду, не позволяли им продвигаться на юг.

По версии ученых, позже, когда ледники начали таять в период между 16 000 и 13 500 лет назад, началась миграция в Южную Америку. Но новое открытие предполагает, что люди уже заселили Северную Америку «в то время, когда ледяной занавес был еще очень плотно закрыт».