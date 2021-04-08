Почему епископа XVII века похоронили вместе с эмбрионом?

Епископ Лунда Педер Педерсен Винструп, представитель Церквей Швеции и Дании, умер в 1679 году. Тело епископа было мумифицировано и похоронено в семейном склепе в Лундском соборе.

В 2012 году, когда было принято решение перенести гроб Винструпа, ученые ухватились за возможность изучить его останки. Это позволило им совершить несколько любопытных открытий. Самое загадочное из них – пятимесячный эмбрион, найденный в ногах усопшего.

По мнению ученых, плод появился на свет в результате выкидыша и был положен в гроб Винструпа уже много позже его смерти. Это навело на мысли, что кто-то мог намеренно подложить эмбрион в гроб, чтобы скрыть какую-то тайну. Нерожденных младенцев нередко находили в могилах их матерей, но плод в могиле епископа стал большим сюрпризом для археологов.

Исторические записи показывают, что останки детей захоранивались в Лундском соборе, причем иногда эти дети даже не были связаны с усопшими, к которым их подкладывали: гробница изредка использовалась как временное хранилище для останков.