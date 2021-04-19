Почему индейцы забросили свой самый крупный город? Исключена одна из главных версий

Сегодня Кахокия представляет собой группу из 109 курганов, расположенных у города Коллинсвилль в штате Иллинойс на берегу Миссисипи. Когда-то это был крупнейший мегаполис в Северной Америке с населением до 40 тысяч человек.

В XI-XIV веках, на пике своего развития, Кахокия занимала площадь около 15 квадратных километров. В центре поселения располагался так называемый Монахов курган высотой 28 метров и длиной 290 метров. Это четырехъярусное сооружение, вероятно, служило основанием для храма, высота которого могла составлять 15 метров, что делало его видимым изо всех уголков поселения.

Однако к концу XIV века Кахокия опустела, и ученые до сих пор пытаются понять, почему. Основная версия, доминировавшая до недавнего времени, заключалась в том, что вырубка лесов и чрезмерное использование земель вокруг Кахокии вызвали чрезмерную эрозию и локальные наводнения в этом районе. Это сделало его менее пригодным для проживания коренных американцев.