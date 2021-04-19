Почему индейцы забросили свой самый крупный город? Исключена одна из главных версий
Сегодня Кахокия представляет собой группу из 109 курганов, расположенных у города Коллинсвилль в штате Иллинойс на берегу Миссисипи. Когда-то это был крупнейший мегаполис в Северной Америке с населением до 40 тысяч человек.
В XI-XIV веках, на пике своего развития, Кахокия занимала площадь около 15 квадратных километров. В центре поселения располагался так называемый Монахов курган высотой 28 метров и длиной 290 метров. Это четырехъярусное сооружение, вероятно, служило основанием для храма, высота которого могла составлять 15 метров, что делало его видимым изо всех уголков поселения.
Однако к концу XIV века Кахокия опустела, и ученые до сих пор пытаются понять, почему. Основная версия, доминировавшая до недавнего времени, заключалась в том, что вырубка лесов и чрезмерное использование земель вокруг Кахокии вызвали чрезмерную эрозию и локальные наводнения в этом районе. Это сделало его менее пригодным для проживания коренных американцев.
Эта версия критиковалась многими учеными, но, по словам авторов нового исследования, только сейчас ее можно считать полностью опровергнутой.
Путем анализа кернов отложений, собранных возле земляных курганов, археологи установили, что грунт в Кахокии оставался стабильным со времен расцвета мегаполиса до середины 1800-х годов. Другими словами, никакой экологической катастрофы не происходило.
Курганы, рядом с которыми располагалось место раскопок, находятся в низинах и недалеко от ручья, что могло способствовать наводнениям, тем не менее, никаких свидетельств этому найдено не было.
Авторы работы уверены, что люди, жившие в Кахокии, вырубили много деревьев, скорее всего, для оборонительных укреплений. Однако новое исследование показывает, что это не привело к эрозии и наводнениям, которые заставили бы людей покинуть свои дома.
Кахокия остается интересной темой для экспертов: в прошлом году было опубликовано исследование, в котором использовался анализ древних человеческих фекалий, указывающих на то, что люди начали возвращаться в Кахокию задолго до того, как в XVI веке начали прибывать европейские поселенцы. Не исключено, что заброшенность мегаполиса на самом деле длилась недолго.
Археологи планируют продолжить исследования, чтобы наконец понять, что заставило индейцев покинуть Кахокию. По их словам, когда одна из версий полностью опровергнута, они должны вести поиск в других направлениях.