Почему кхмерам пришлось покинуть одну из своих древних столиц?

Город Кох Кер располагается в 90 км к северо-востоку от более известного и прославленного Ангкора. В настоящее время от него остались одни руины, но с 928 по 944 годы н.э здесь располагалась столица Кхмерской империи. В Кох Кер столицу перенес царь кхмеров Джаяварман IV, там же правил Харшаварман II, но его преемник Раджендраварман II вернул центр власти в Ангкор.

Международная группа ученых во главе с доктором Яном Моффатом из Университета Флиндерс в Австралии попыталась выяснить причину такого решения и, похоже, нашла правильный ответ. Исследователи с помощью георадара изучили систему управления водными ресурсами, которая была построена в Кох Кере, и пришли к выводу, что она пришла в негодность уже в первый год своего использования.

Кхмеры попытались построить водохранилище, протянув 7-километровый желоб в резервуар из реки Стунг-Ронгеа. По оценке ученых, водохранилищу, сделанному из латерита, не хватало емкости, что приводило к переполнению и затоплению близлежащей земли. Целиком исследование опубликовано в журнале Geoarchaeology.