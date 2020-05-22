Почему мужские пуговицы пришивают справа, а женские — слева?

В XIV — XVI веках богатые дамы никогда не одевались самостоятельно: камеристки помогали им с бесконечными юбками, корсетами, турнюрами и другими предметами гардероба. Для того, чтобы служанкам было удобнее застегивать многочисленные пуговицы, модистки стали пришивать их на левую сторону — под правую руку одевающего. Интересно, что этот обычай пережил даже XX век — эпоху, когда началось массовое производство одежды.



Знатные мужчины, в отличие от женщин, обычно одевались самостоятельно, но пуговицы на их одежду пришивали справа не поэтому: это военный обычай. Форма должна застегиваться слева направо, чтобы удобно было ее быстро надеть или снять свободной рукой. Кроме того, при необходимости можно согреть под левой полой одежды правую руку, в которой держат оружие.



Есть и более примитивное объяснение «пуговичной тайны»: мол, так проще всего не перепутать мужскую и женскую одежду во время шитья. Как бы то ни было, обычай сохранился и в наши дни, когда гендерные различия в одежде практически исчезли.