Под Херсонесом нашли пещерный город VIII века

Археологи нашли пещерный город, появившийся на месте склепов, вырубленных в скале больше тысячи лет назад. Всего обнаружено три жилых комплекса: два помещения в скале и одно в естественном гроте. Одна из построек была укреплена трехметровой каменной стеной. Жители покинули этот город, как и Херсонес, в конце XIII века, когда поселения были сожжены монголами.
Вырубленные в скале античные склепы переоборудуются под жилые и хозяйственные строения, а в одной из отдельно стоящих каменных глыб вырубается тарапан для отжима виноградного сока. Постепенно прямо под юго-западными стенами Херсонеса в VIII-IX веках формируется участок с жилыми сооружениями в скальном грунте — своеобразный пещерный город, сообщает фонд «Моя история».
Археологи, которые проводят разведку на территории воинских частей, прилегающих к музею-заповеднику «Херсонес Таврический», обнаружили «пещерный город» https://t.co/HdWF7TUBxM pic.twitter.com/KVmMZJy0aL— Крыминформ (@crimeainform) March 19, 2020
Как выяснили археологи, территория пещерного города является частью русла высохшей реки. Там также открыли два погребальных сооружения эпохи эллинизма, вырубленные в скале: склеп с длинным проходом и могилу. Еще два таких сооружения в скале находятся в процессе расчистки. Ученые сделали вывод, что на этом участке производились захоронения в каменных склепах и могилах с подбоями (ямы с нишами) с IV века до н.э. по IV век н.э.
Кроме того, рядом с Херсонесом обнаружены сотни редких и уникальных артефактов: золотая монета византийского императора Артавазда 742-го года, редкие свинцовые печати, бронзовые монеты византийских императоров VIII-IX веков, бронзовые перстни, светильники, терракоты, амфоры, посуда, украшения и многое другое.
Наиболее ранние упоминания о некрополе рядом с Херсонесом относятся к XIX веку. Последние раскопки проводились в начале ХХ века, но документы по их итогам практически не сохранилась.
Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.