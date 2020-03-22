Под Херсонесом нашли пещерный город VIII века

Археологи нашли пещерный город, появившийся на месте склепов, вырубленных в скале больше тысячи лет назад. Всего обнаружено три жилых комплекса: два помещения в скале и одно в естественном гроте. Одна из построек была укреплена трехметровой каменной стеной. Жители покинули этот город, как и Херсонес, в конце XIII века, когда поселения были сожжены монголами.

Вырубленные в скале античные склепы переоборудуются под жилые и хозяйственные строения, а в одной из отдельно стоящих каменных глыб вырубается тарапан для отжима виноградного сока. Постепенно прямо под юго-западными стенами Херсонеса в VIII-IX веках формируется участок с жилыми сооружениями в скальном грунте — своеобразный пещерный город, сообщает фонд «Моя история».