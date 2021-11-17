Под Каиром найден потерянный египетский храм Солнца

Археологи обнаружили остатки строения, которое, по их мнению, является одним из шести храмов Солнца, построенных фараонами Пятой династии (2504—2347 гг. до н. э.). Открытие, сделанное в Абу-Горабе, к югу от Каира и к северу от места археологических раскопок Абусир, считается одним из самых важных за несколько десятилетий.

Археологи полагают, что у них есть довольно веские доказательства того, что они раскопали третий солнечный храм (два других были открыты ранее). Оказалось, что руины третьего храма лежат под останками более позднего храма Солнца, построенного во времена Ниусерры – шестого правителя Пятой династии в период Старого Царства.

Храмы солнца в Древнем Египте были посвящены богу солнца Ра и были предназначены для придания прижизненного божественного статуса фараонам, которые их построили. В свою очередь, пирамиды, строившиеся как места последнего упокоения, должны были гарантировать, что фараоны воскреснут как боги в загробной жизни.