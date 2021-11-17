Под Каиром найден потерянный египетский храм Солнца
Археологи обнаружили остатки строения, которое, по их мнению, является одним из шести храмов Солнца, построенных фараонами Пятой династии (2504—2347 гг. до н. э.). Открытие, сделанное в Абу-Горабе, к югу от Каира и к северу от места археологических раскопок Абусир, считается одним из самых важных за несколько десятилетий.
Археологи полагают, что у них есть довольно веские доказательства того, что они раскопали третий солнечный храм (два других были открыты ранее). Оказалось, что руины третьего храма лежат под останками более позднего храма Солнца, построенного во времена Ниусерры – шестого правителя Пятой династии в период Старого Царства.
Храмы солнца в Древнем Египте были посвящены богу солнца Ра и были предназначены для придания прижизненного божественного статуса фараонам, которые их построили. В свою очередь, пирамиды, строившиеся как места последнего упокоения, должны были гарантировать, что фараоны воскреснут как боги в загробной жизни.
В первичных источниках того периода упоминается 6-7 различных храмов солнца, построенных фараонами Пятой династии. Имена правителей, с которыми связывают возведение этих храмов – Усеркаф, Сахура, Нефериркара Какаи , Неферефра, Ниусерра и Менкаухор. Восьмой фараон династии Джедкара Исеси, кажется, внезапно прекратил эту практику.
До недавнего открытия были найдены останки только двух из этих храмов: Ниусерры в Абу-Горабе и другого, построенного по заказу фараона Усеркафа в Абусире. Археологи, проводившие раскопки в храме Ниусерры, обнаружили более старое основание из глиняных кирпичей, что указывало на существование в этом месте еще одного здания.
Однако потребовалось еще 50 лет, чтобы найти новые доказательства в виде множества древних сосудов. Эти артефакты стали доказательством того, что руины были не частью храма Ниусерры, а совершенно другого и более старого храма.
Все храмы Солнца были построены по одному и тому же образцу. У каждого был большой двор с колонной или обелиском, который выравнивался по оси Солнца восток-запад. Как и у пирамид, у них был отдельный вход и выход, и все они были построены на западном берегу Нила. Хотя даже руины храмов уже разрушены, можно предположить, что это были места поклонения под открытым небом, а не закрытые.
Фараоны Пятой династии правили около 150 лет с начала XXV века до нашей эры до середины XXIV века до нашей эры. Во время правления этой династии египетская религия претерпела несколько важных изменений: появились самые ранние известные копии погребальных молитв, начертанных на царских гробницах, а помимо культа бога Ра важное значение приобрел культ Осириса.
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