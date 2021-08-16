Под пирамидой Пернатого Змея в Мексике найдены букеты цветов

Несколько засохших букетов были обнаружены археологами на глубине 18 метров под храмом бога Кецалькоатля – пирамиды в мексиканском заброшенном городе Теотиуакан. В эпоху своего расцвета (250–600 гг. н. э) он был одним из самых крупных городов не только доколумбовой Америки: он также входил в шестерку самых крупных городов мира.

Кецалькоатль, или «Пернатый змей», был важным богом по всему региону Мезоамерики, включавшему центральную Мексику через Белиз, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и северную Коста-Рику. Ему поклонялись и ацтеки, и майя, считавшие, что это божество дало человечеству кукурузу. Подношения цветов могли быть ритуалом, связанным с плодородием.