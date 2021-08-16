Под пирамидой Пернатого Змея в Мексике найдены букеты цветов
Несколько засохших букетов были обнаружены археологами на глубине 18 метров под храмом бога Кецалькоатля – пирамиды в мексиканском заброшенном городе Теотиуакан. В эпоху своего расцвета (250–600 гг. н. э) он был одним из самых крупных городов не только доколумбовой Америки: он также входил в шестерку самых крупных городов мира.
Кецалькоатль, или «Пернатый змей», был важным богом по всему региону Мезоамерики, включавшему центральную Мексику через Белиз, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и северную Коста-Рику. Ему поклонялись и ацтеки, и майя, считавшие, что это божество дало человечеству кукурузу. Подношения цветов могли быть ритуалом, связанным с плодородием.
Все четыре найденных букета сохранились хорошо, включая хлопковые шнуры, которыми они были перевязаны. Видовая принадлежность растений и точный возраст не определены. Археологи условно относят букеты ко времени появления Теотиуакана: это период между 1800 и 2000 лет назад.
Bouquets of flowers left as offerings to the gods 1800 years ago found under Teotihuacan pyramid https://t.co/0uAcq0w2R2— Xaxmanto yaomitl Cuatlatentico (@EdgarAr00423231) August 15, 2021
Команда из Национального института антропологии и истории Мексики под руководством Серхио Гомеса ведет здесь раскопки более 12 лет, а первые археологи пришли в Теотиуакан сто лет назад. И хотя только научная группа Гомеса обнаружила более 100 000 артефактов – до настоящего времени раскопано лишь 5 процентов от общей площади древнего города.
Просеивая землю в районе пирамид, Гомес и его коллеги также нашли несколько килограммов древесного угля, который стал следствием сжигания семян и фруктов во время ритуальной церемонии. Это позволяет связать и букеты с теми же задачами. Анализируя эти находки, археологи могут узнать больше не только о церемониях древних жителей Теотиуакана, но и о растительном мире, их окружавшем.
Ранее эти же ученые нашли секретный тоннель под одной из пирамид Теотиуакана.