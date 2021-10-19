Подмосковные строители уничтожили уникальный археологический памятник

По словам заместителя директора Института археологии РАН Аси Энговатовой, она дозвонилась в Минкультуры и Генпрокуратуру, и только после этого, около 16:00 17 октября, полиция занялась проблемой. До того местная администрация никак не вмешивалась в происходящее.

По информации археологов, застройщик приобрел участок всего неделю назад и собирается сделать здесь строительный рынок. Его представители уверяют, что у них имеется землеотвод, в котором ничего не сказано о наличии ограничений, связанных с археологическим наследием. Ася Энговатова подвергает эти утверждения сомнениям.