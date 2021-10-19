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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
История

Подмосковные строители уничтожили уникальный археологический памятник

Анастасия Баринова
19 октября 2021
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Никто не учел ограничения, которые нужно было соблюсти на Щербинском городище.

16-17 октября бульдозеры на 90% уничтожили объект, находящийся под охраной государства: Щербинское (Конопелкинское) городище, расположенное в городском округе Домодедово. Это поселение раннего железного века и I тыс. н. э., памятник дьяковской культуры.

По словам заместителя директора Института археологии РАН Аси Энговатовой, она дозвонилась в Минкультуры и Генпрокуратуру, и только после этого, около 16:00 17 октября, полиция занялась проблемой. До того местная администрация никак не вмешивалась в происходящее.

По информации археологов, застройщик приобрел участок всего неделю назад и собирается сделать здесь строительный рынок. Его представители уверяют, что у них имеется землеотвод, в котором ничего не сказано о наличии ограничений, связанных с археологическим наследием. Ася Энговатова подвергает эти утверждения сомнениям.

«Они обращались в ГУКН Московской области, где их предупреждали, что на территории есть объекты археологического наследия. На работы они не получали согласования ГУКН, не проводили историко-культурную экспертизу. Если бы они начали свое строительство в 100 метрах в стороне – никаких утрат не было бы».

Щербинское городище – это поселение древних скотоводов, с юга и востока окруженное валами и рвами. Археологи раскрыли не только эту сложную систему древней фортификации, но и остатки длинного бревенчатого жилого дома с внутренними перегородками, очагами и хозяйственными ямами. Здесь сохранились следы древнего хозяйства (скотоводства, кузнечного дела) и искусства (резное изображение головы животного с чертами лошади и кабана), а трехметровый культурный слой содержал керамику дьяковской культуры и украшения II—III вв. н.э.

Комментируя произошедшее для National Geographic Россия, историк и главный редактор журнала Proshloe Михаил Родин заостряет внимание на еще одной проблеме: «Я думаю, что главные герои этой истории – местные жители, которые пытались остановить разрушение городища. Можно говорить о нарушении закона. Но суть – в общем глубинном непонимании ценности исторического наследия. Если его нет, то и чиновники будут спустя рукава следить за исполнение законов, защищающих археологические памятники, и бизнесмены будут стараться этот закон обойти: они знают, что все это никому не нужные и не интересные формальности. Только когда каждый житель каждого села будет понимать ценность окружающей его истории, только тогда соблюдение этих законов будет иметь для кого-то значение».

«Возможно, если бы чуть больше местных жителей с детства знали, что вот тот холмик – это не просто холмик, а городище раннего железного века, на бульдозеры обратили бы внимание раньше и успели бы спасти памятник. А если бы об этом знала вся округа, то туда на горку водились бы школьные экскурсии. Тогда бизнесмены скорее подумали бы о том, чтобы построить там прибыльный археологический парк, создать рабочие места и приносить налоги в районную администрацию. Но пока все иначе, и вместо этого каждый день у нас в стране уничтожают археологические памятники. Потому что население считает, что ничего страшного в этом нет», – Михаил Родин.

18 октября правительство Московской области сообщило имя застройщика: ООО «Робметаллсталь». Областное управление культурного наследия собирается потребовать возбуждения «уголовного дела по факту уничтожения памятника археологии». Согласно ч. 1 ст. 243 УК РФ, за это полагается наказание в виде трех лет лишения свободы. Также эти действия могут быть квалифицированы по ряду других статей со штрафом от 3 млн. до 60 млн. рублей.

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