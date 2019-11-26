Половина «Генриха VIII» была написана не Шекспиром: доказано искусственным интеллектом

«Генрих VIII» — пьеса Уильяма Шекспира, написанная в 1613 году и посвященная в основном описанию бракоразводного процесса английского короля с его первой женой Екатериной и браку с Анной Болейн.

До середины XIX века авторство произведения не подвергалось сомнению. Версию о том, что Шекспир работал над пьесой не в одиночку выдвинул английский исследователь Джемс Спеддинг. Он обратил внимание, что в шекспировском тексте явно просматривается стиль драматурга Джона Флетчера: например, манера писать «ye» вместо «you» и «em» вместо «them».

По мнению Спеддинга, перу Шекспира принадлежала лишь треть произведения. Более поздние историки предположили, что у пьесы мог быть и третий автор — Филип Мессингер, который часто сотрудничал с Флетчером.