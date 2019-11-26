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История

Половина «Генриха VIII» была написана не Шекспиром: доказано искусственным интеллектом

26 ноября 2019
Флетчер и Шекспир
Соавтором пьесы был другой английский драматург Джон Флетчер.

«Генрих VIII» — пьеса Уильяма Шекспира, написанная в 1613 году и посвященная в основном описанию бракоразводного процесса английского короля с его первой женой Екатериной и браку с Анной Болейн.

До середины XIX века авторство произведения не подвергалось сомнению. Версию о том, что Шекспир работал над пьесой не в одиночку выдвинул английский исследователь Джемс Спеддинг. Он обратил внимание, что в шекспировском тексте явно просматривается стиль драматурга Джона Флетчера: например, манера писать «ye» вместо «you» и «em» вместо «them».

По мнению Спеддинга, перу Шекспира принадлежала лишь треть произведения. Более поздние историки предположили, что у пьесы мог быть и третий автор — Филип Мессингер, который часто сотрудничал с Флетчером.

В попытке идентифицировать автора, исследователи Чешской академии наук (Прага) во главе с Петром Плехачом разработали алгоритм для определения закономерностей в языке и ритме всех работ троих драматургов, написанных в тот же период времени, что и «Генрих VIII».

Результаты почти полностью исключили участие Мессингера, но анализ показал, что Флетчер написал почти половину пьесы. Так, Шекспир написал первые две сцены, Флетчер — кусок от третьей сцены первого акта до третьей сцены второго, затем Шекспир продолжил до начала третьего акта. Под сомнением оказался четвертый акт. По версии исследователей, он может принадлежать другому, неизвестному автору.

«Можно полагать, что «Генрих VIII» является результатом сотрудничества Уильяма Шекспира и Джона Флетчера», – Петр Плехач.

Если результаты работы будут признаны исследователями творчества Шекспира, это завершит многолетние дебаты. Однако ответ на вопрос, почему Шекспир и Флетчер работали над пьесой совместно, мы можем никогда не узнать.