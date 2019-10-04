После извержения Везувия уцелели древние свитки. Их нельзя развернуть, но можно расшифровать
Извержение Везувия в 79 году нашей эры разрушило города Помпеи, Стабии и Геркуланум. В последнем располагалась уникальная библиотека свитков, которые либо сгорели, либо были обуглены в жарком мареве из пепла и газа.
Развернуть свитки, обнаруженные археологами, невозможно – они тут же разрушатся, а чернила могут выцвести при контакте с воздухом, но ученые все же надеются расшифровать то, что в них написано.
Два неразвернутых обугленных свитка, которые будут исследованы, принадлежат Институту Франции в Париже и являются частью коллекции из 1800 свитков, которая была впервые обнаружена в 1752 году во время раскопок Геркуланума. Вместе они составляют единственную известную нетронутую древнюю библиотеку, большая часть которой сейчас хранится в музее в Неаполе.
Ранее профессору кафедры информатики в университете Кентукки Бренту Сайлесу и его команде удалось с помощью высокоэнергетических рентгеновских лучей расшифровать текст из свитка на древнееврейском языке, найденный в ковчеге синагоги в Эйн-Геди. Это не первый эксперимент со свитками, которые пытаются прочесть с помощью рентгеновского излучения: другие свитки ранее расшифровали ученые из Италии и России.
Проблема состояла в том, что свиток из Эйн-Геди содержал чернила на металлической основе, которые обнаруживаются на рентгеновских снимках. А чернила, которыми испещрены свитки Геркуланума, сделаны на углеродной основе – их готовили из угля или сажи. Это означает отсутствие видимого контраста между чернилами и обугленным папирусом.
Хотя было обнаружено, что чернила в некоторых фрагментах свитков Геркуланума содержат свинец, Сайлес говорит, что это только случайные вкрапления, которые не позволят считать внутреннюю часть свитков, полагаясь лишь на данные рентгена.
В результате команда разработала новый подход, который использует высокоэнергетическое рентегновское излучение вместе с искусственным интеллектом. Нейросеть будут обучать на основе фотографий свитков, где текст можно разобрать невооруженным глазом. После обучения компьютер сможет выявлять различия между текстом, написанным чернилами, и пустым папирусом. В частности, он сможет определять разницу между структурами волокон папируса – нанесение чернил меняет ее и незначительно, но все же увеличивает толщину папируса.
Сайлес сообщил, что его команда только что закончила собирать рентгеновские данные и тренирует алгоритмы искусственного интеллекта, добавив, что они будут применять систему на свитках в ближайшие месяцы.
Ученые предполагают, что свитки могут содержать тексты на греческом языке или, что менее вероятно, на латыни. Доктор Дирк Оббинк из Оксфордского университета надеется, что в свитках будут найдены утерянные произведения, например, стихи поэтессы Сапфо или трактат Марка Антония о его пьянстве. «Я бы очень хотел прочитать его», – отмечает доктор Оббинк.
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