После извержения Везувия уцелели древние свитки. Их нельзя развернуть, но можно расшифровать

Извержение Везувия в 79 году нашей эры разрушило города Помпеи, Стабии и Геркуланум. В последнем располагалась уникальная библиотека свитков, которые либо сгорели, либо были обуглены в жарком мареве из пепла и газа.

Развернуть свитки, обнаруженные археологами, невозможно – они тут же разрушатся, а чернила могут выцвести при контакте с воздухом, но ученые все же надеются расшифровать то, что в них написано.

Два неразвернутых обугленных свитка, которые будут исследованы, принадлежат Институту Франции в Париже и являются частью коллекции из 1800 свитков, которая была впервые обнаружена в 1752 году во время раскопок Геркуланума. Вместе они составляют единственную известную нетронутую древнюю библиотеку, большая часть которой сейчас хранится в музее в Неаполе.

Ранее профессору кафедры информатики в университете Кентукки Бренту Сайлесу и его команде удалось с помощью высокоэнергетических рентгеновских лучей расшифровать текст из свитка на древнееврейском языке, найденный в ковчеге синагоги в Эйн-Геди. Это не первый эксперимент со свитками, которые пытаются прочесть с помощью рентгеновского излучения: другие свитки ранее расшифровали ученые из Италии и России.

Проблема состояла в том, что свиток из Эйн-Геди содержал чернила на металлической основе, которые обнаруживаются на рентгеновских снимках. А чернила, которыми испещрены свитки Геркуланума, сделаны на углеродной основе – их готовили из угля или сажи. Это означает отсутствие видимого контраста между чернилами и обугленным папирусом.

Хотя было обнаружено, что чернила в некоторых фрагментах свитков Геркуланума содержат свинец, Сайлес говорит, что это только случайные вкрапления, которые не позволят считать внутреннюю часть свитков, полагаясь лишь на данные рентгена.