«Приковать к могиле»: как древние греки защищались от зомби

Необычное открытие (2015) совершили американские археологи, работавшие на территории древнегреческого поселения на Сицилии, в районе города Камарина. В ходе раскопок на кладбище Passo Marinaro было обнаружено 2905 захоронений, по большей части дающих обычный исследовательский материал: вместе с телами были погребены монеты, амфоры и другие предметы древнегреческой культуры. Однако два скелета были захоронены иначе: их «утяжелили» и надежно закрепили в могилах.

В частности, в гробнице № 653 находились останки человека неизвестного пола, страдавшего при жизни от тяжелых болезней и недоедания. Скелет был полностью покрыт крупными тяжелыми черепками амфор, которые, как полагают исследователи, должны были прижать тело и не дать мертвому встать из могилы. Аналогичным образом проводили «в последний путь» ребенка 8-13 лет, чьи останки найдены в могиле № 693. Его тело было прижато пятью тяжелыми камнями. Помимо того, по всей территории Passo Marinaro было обнаружено множество katadesmos — ритуальных табличек с заклинаниями против воскрешения мертвых.