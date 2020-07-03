«Приковать к могиле»: как древние греки защищались от зомби
Необычное открытие (2015) совершили американские археологи, работавшие на территории древнегреческого поселения на Сицилии, в районе города Камарина. В ходе раскопок на кладбище Passo Marinaro было обнаружено 2905 захоронений, по большей части дающих обычный исследовательский материал: вместе с телами были погребены монеты, амфоры и другие предметы древнегреческой культуры. Однако два скелета были захоронены иначе: их «утяжелили» и надежно закрепили в могилах.
В частности, в гробнице № 653 находились останки человека неизвестного пола, страдавшего при жизни от тяжелых болезней и недоедания. Скелет был полностью покрыт крупными тяжелыми черепками амфор, которые, как полагают исследователи, должны были прижать тело и не дать мертвому встать из могилы. Аналогичным образом проводили «в последний путь» ребенка 8-13 лет, чьи останки найдены в могиле № 693. Его тело было прижато пятью тяжелыми камнями. Помимо того, по всей территории Passo Marinaro было обнаружено множество katadesmos — ритуальных табличек с заклинаниями против воскрешения мертвых.
Выводы археологов приведены в журнале Popular Archaeology. В пояснительной записке ученые рассказывают, что некрофобия («боязнь мертвых») присутствует в греческой культуре со времен неолита и до наших дней. Люди полагали, что покойные могут восставать из могил, и даже физическая защита мертвого тела (укрепление камнями) не всегда помогала: некроманты могли вызывать души умерших. Археологи подчеркивают, что находка вполне соответствует множеству исторических текстов, в которых говорится о вере греков в существование «нежити».
Могилы с необычными захоронениями находят во многих уголках мира. В Болгарии и других балканских странах, где сильна вера в вампиров, археологи до сих пор обнаруживают тела, пронзенные колом и с отделенной головой. И хотя существование живых мертвецов или вампиров среди людей наукой не доказано — для живой природы это вполне распространенное явление. Прочтите про крабов-зомби и африканского кровососущего паука.