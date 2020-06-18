Продана рукопись Исаака Ньютона, в которой предлагалось лечить чуму рвотой жаб

Начиная с весны 1665 года вспышка бубонной чумы опустошала Англию. По данным Национального архива в сентябре более 7100 лондонцев погибло за одну неделю, а к моменту окончания эпидемии английская столица лишилась 15% жителей.

Те, кто мог сбежать из городов на зеленые пастбища, сделали это. В их числе оказался и Исаак Ньютон, которому тогда было двадцать с небольшим лет.

С началом вспышки будущий гений науки бежал из Кембриджа, поселившись в усадьбе в родном Линкольншире. Там Ньютон проводил много времени, глядя в окно, думая о яблонях и гравитации, призмах и радугах, однако его посещали и мысли о чуме.

В какой-то момент, вероятно, после возвращения в Кембридж в 1667 году, он взял копию Tumulus pestis — текста о чуме Яна Баптиста ван Гельмонта, химика XVII века. Будучи прилежным студентом, Ньютон делал заметки, когда читал, и именно эта двустраничная рукопись его заметок оказалась на аукционе.

После новой вспышки чумы в 1660-х годах английское правительство публиковало материалы с указаниями, что нужно и чего нельзя делать. Некоторые методы борьбы с чумой в XVII веке будут знакомы и людям, которые провели последние месяцы, соблюдая социальную дистанцию. Границы были закрыты, чиновники не проводили публичных собраний, увеселительные заведения были ограничены в работе. Больных помещали на карантин, а все поверхности нужно было тщательно чистить.