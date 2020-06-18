Продана рукопись Исаака Ньютона, в которой предлагалось лечить чуму рвотой жаб

Начиная с весны 1665 года вспышка бубонной чумы опустошала Англию. По данным Национального архива в сентябре более 7100 лондонцев погибло за одну неделю, а к моменту окончания эпидемии английская столица лишилась 15% жителей.
Те, кто мог сбежать из городов на зеленые пастбища, сделали это. В их числе оказался и Исаак Ньютон, которому тогда было двадцать с небольшим лет.
С началом вспышки будущий гений науки бежал из Кембриджа, поселившись в усадьбе в родном Линкольншире. Там Ньютон проводил много времени, глядя в окно, думая о яблонях и гравитации, призмах и радугах, однако его посещали и мысли о чуме.
В какой-то момент, вероятно, после возвращения в Кембридж в 1667 году, он взял копию Tumulus pestis — текста о чуме Яна Баптиста ван Гельмонта, химика XVII века. Будучи прилежным студентом, Ньютон делал заметки, когда читал, и именно эта двустраничная рукопись его заметок оказалась на аукционе.
После новой вспышки чумы в 1660-х годах английское правительство публиковало материалы с указаниями, что нужно и чего нельзя делать. Некоторые методы борьбы с чумой в XVII веке будут знакомы и людям, которые провели последние месяцы, соблюдая социальную дистанцию. Границы были закрыты, чиновники не проводили публичных собраний, увеселительные заведения были ограничены в работе. Больных помещали на карантин, а все поверхности нужно было тщательно чистить.
Другие меры показывают тогдашнюю неуверенность в том, как именно чума переходит от человека к человеку. Сегодня нам известно, что заболевание было вызвано бактериями Yersinia pestis, передаваемыми через укусы блох, которые до этого находились на зараженных крысах. Но в то время люди обвиняли в болезни разные явления, например, плохой воздух: некоторые жители даже жгли костры, чтобы попытаться очистить воздух, а детям рекомендовали курить, чтобы болезнь не попала в легкие.
Чиновникам было указано следить за любыми магазинами, торгующими «нездоровым мясом», «вонючей рыбой» и «затхлой кукурузой». Кроме того, англичане боролись с голубями, собаками и кошками, блуждающими по улицам.
В трактате Хельмонта прописана совсем другая тактика. Он имел непосредственный опыт борьбы с чумой, находясь на передовой эпидемии в Антверпене, и некоторые его советы кажутся довольно интуитивными. Например, в своих примечаниях к тексту ван Хелмонта Ньютон заметил, что «следует избегать мест, зараженных чумой».
Другие советы, вероятно, более удивительны для современных читателей. В частности, в качестве противоядия от болезни рекомендовалось принимать перорально сапфир и янтарь. Однако ничто так не работало, как рвота, извергаемая из жабы, которая «подвешена в дымоходе в течение трех дней».
После смерти бедного животного Ньютон рекомендовал использовать тело жабы вместе экскрементами и рвотой и наносить полученную смесь на пораженные участки.
Даррен Сазерленд, специалист по книгам и рукописям, говорит, что подобные идеи, которые звучат дико для современного человека, были обычным трендом в медицине и науке тех времен.
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