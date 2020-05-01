Работорговля принесла в Мексику новые заболевания: о чем рассказали черепа

О вынужденном переселении нескольких тысяч африканцев во время завоевания Мексики испанскими конкистадорами мы можем узнать только из архивных источников, которые предоставляют довольно скудные сведения о происхождении рабов и их жизни.
Ученые во главе с археогенетиком Родриго Баркера из Института естествознания имени Макса Планка в Йене, Германия, решили опираться биоархеологический подход для изучения истории жизни трех африканцев XVI века. Их останки обнаружили в массовом захоронении рядом с Королевской больницей Сан-Хосе-де-лос-Натуралес в Мехико.
Биоархеология изучает скелетные зубные останки человека, добываемые в археологических раскопках. В своем исследовании ученые объединили анализ генома этих людей, остеологический анализ, данные, полученные благодаря изотопам стронция из зубной эмали и этноисторическую информацию — все это для того, чтобы выявить новые и беспрецедентные детали происхождения этих людей и состояния их здоровья.
ДНК трех человек, чьи скелеты были ранее раскопаны возле больницы в Мехико, указывает на то, что все они были из западной или южной Африки, отмечает Родриго Баркера. Все трое были мужчинами с выбитыми верхними передними зубами — это было распространено среди африканских рабов в Северной и Южной Америке.
Оновываясь на радиоуглеродном анализе их зубов, археогенетики выяснили, что мужчины жили где-то между 1436 и 1626 годами. Это самые старые генетически идентифицированные африканцы первого поколения в Америке. Вероятнее всего, они попали в Мексику в процессе трансатлантической работорговли, которую организовали колониальные европейские державы.
Однако с помощью ДНК ученые выяснили не только происхождение захороненных людей: они также обнаружили, что те являлись носителями заболеваний, которые, вполне возможно, не встречались в Мексике до прибытия туда рабов.
Так, в останках одного из мужчин была обнаружена ДНК штамма гепатита B, вируса, который обычно встречается у современных западноафриканцев. Хотя неясно, когда впервые гепатит B появился на американском континенте, исследователи утверждают, что африканские рабы привезли в Мексику новый генетический вариант вируса.
На зубах другого человека сохранилась ДНК бактериальной инфекции под названием фрамбезия — она тоже наблюдается в Западной Африке. Фрамбезию также называют тропическим сифилисом, хотя она не передается половым путем: заразиться инфекцией можно через прямой контакт с кожными поражениями заболевшего. Эта инфекция кожи, костей и суставов вызывается микроорганизмами рода трипонем — ими же вызывается сифилис. Ранее в останках европейца, похороненного в Мехико, обнаружили западноафриканский штамм фрамбезии, что натолкнуло исследователей на мысль о распространении этой болезни вместе с рабами.
По оценкам команды Баркера, африканцы из массового захоронения скончались в возрасте около 20 лет. На костях мужчин имеются признаки тяжелой работы (переноса тяжелых грузов), травм (в частности, переломов ног) и повреждений от недоедания или паразитарных инфекций.
Исследование опубликовано в журнале Current Biology.