Работу на конвейере придумали неандертальцы

Ученые из Колорадского университета в Боулдере исследовали инструменты, найденные в районе Кастель-ди-Гвидо (Castel di Guido) неподалеку от Рима. Сотни тысяч лет назад здесь находился овраг, прорезанный водным потоком, и сюда на водопой приходили различные животные, в том числе Palaeoloxodon antiquus – ископаемые слоны.

Эти крупные животные ростом до четырех метров имели длинные, слегка изогнутые вверх бивни, а также более длинные, чем у современных слонов, ноги. 80-сантиметровый язык помогал слонам хватать листья и траву; при этом они адаптировались к разным видам пищи в зависимости от сезона – помимо растений, слоны вполне могли есть орехи и желуди.