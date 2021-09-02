Работу на конвейере придумали неандертальцы

Ученые из Колорадского университета в Боулдере исследовали инструменты, найденные в районе Кастель-ди-Гвидо (Castel di Guido) неподалеку от Рима. Сотни тысяч лет назад здесь находился овраг, прорезанный водным потоком, и сюда на водопой приходили различные животные, в том числе Palaeoloxodon antiquus – ископаемые слоны.
Эти крупные животные ростом до четырех метров имели длинные, слегка изогнутые вверх бивни, а также более длинные, чем у современных слонов, ноги. 80-сантиметровый язык помогал слонам хватать листья и траву; при этом они адаптировались к разным видам пищи в зависимости от сезона – помимо растений, слоны вполне могли есть орехи и желуди.
Животные также сильно зависели от источников пресной воды, и древние люди умело этим пользовались. Достаточно было подкараулить гиганта у водопоя, и целая община надолго будет обеспечена мясом. Кроме того, человек быстро обнаружил, что бивни отлично подходят для изготовления полезных предметов.
Во время экспедиций с 1979 по 1991 годы археологи обнаружили в Кастель-ди-Гвидо набор из 98 инструментов. Анализ находок показал их возраст: 400 тысяч лет. Это позволяет предположить, что жителями этих мест были неандертальцы (Homo neanderthalensis): именно в этот период они сформировались как вид.
Среди найденных инструментов – изготовленные из бивней клинья, которыми древние охотники могли рассекать массивные кости слонов, а также заостренные ножи, которые хорошо подошли бы для резки мяса. На некоторых клиньях были бороздки, куда, по всей видимости, вставлялась мощная кость, затем к ней применялась механическая сила, и кость раскалывалась, становясь заготовкой для будущих инструментов.
Наличие множества заготовок раскрывает еще одну интересную деталь о древнейших жителях Кастель-ди-Гвидо: их работа уже тогда имела признаки систематизации, поскольку последующие операции по обработке этих заготовок напоминали примитивный конвейер.
В других точках Европы древние люди в то же время создавали инструменты из камня, а кости использовали необработанными, если те подходили по форме. Техника изготовления орудий из кости появилась в Европе на 100 тысяч лет позже. Однако авторы исследования не считают, что гоминиды из Кастель-ди-Гвидо были умнее своих собратьев. Они лишь использовали ресурсы, которые у них были: в этом регионе Италии не так много натуральных больших кусков кремня, поэтому на место камня пришла кость.
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