Рагу из тиляпии: египетское блюдо, найденное в животе мумии возрастом 6000 лет
В отличие от типичной мумии, органы которой помещались в специальные навесные кувшины, мумифицированные останки человека возрастом около 6000 лет были найдены с неповрежденной пищеварительной системой. Это позволило исследователям определить, каким был прием пищи этого человека. Он состоял из ячменного супа, зеленого лука и тиляпии.
Нильская тиляпия (Oreochromis niloticus) была основным продуктом питания и культурной иконой древних египтян тысячелетия назад. Рыба, которую они ловили в сети или копьями в реке Нил, оставила свой след в древнеегипетском искусстве и религии, а также стала одним из первых известных видов, который специально выращивался в закрытых водоемах.
Для обозначения тиляпии у древних египтян даже существовал собственный иероглиф. Изображения рыбы встречаются в гробницах и на древних сосудах. Египтяне верили, что тиляпия была проводником солнечной лодки бога Солнца Ра. В их представлениях она плыла по небу, чтобы предупредить о приближении змея Апофиса. Она также ассоциировалась с возрождением и обновлением, поэтому ее образ иногда встречается на саванах.
Более того, тиляпия была связана с Хатхор, богиней любви и женщин и символом плодородия. Люди носили амулеты с изображением рыбы, чтобы повысить свою фертильность. Это необычную ассоциацию можно объяснить особенностями поведения тиляпии. Детеныши этой рыбы заплывают в пасть матери для защиты вскоре после вылупления или при приближении опасности. Возможно, египтяне неверно истолковали эту причуду природы как феномен чудесного рождения.
Ячмень, другой главный ингредиент этого рецепта, был ключевой культурой древних египтян и одним из первых культивируемых зерновых в мире. Его употребляли в пищу в виде зерна, а также использовали для приготовления хлеба и пива. Древние египтяне были одной из первых цивилизаций, которые начали варить пиво, и его потребляли все слои общества.
Археологи отмечают, что древние египтяне готовили рагу с тиляпией из целой рыбы, не удаляя костей, плавников, чешуи и внутренностей.
Сегодня тиляпия распространена не только в бассейне реки Нил и других африканских водоемах. Эта рыба индуцирована в водоемы стран Азии, Латинской Америки и США.
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