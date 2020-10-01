Рагу из тиляпии: египетское блюдо, найденное в животе мумии возрастом 6000 лет

В отличие от типичной мумии, органы которой помещались в специальные навесные кувшины, мумифицированные останки человека возрастом около 6000 лет были найдены с неповрежденной пищеварительной системой. Это позволило исследователям определить, каким был прием пищи этого человека. Он состоял из ячменного супа, зеленого лука и тиляпии.

Нильская тиляпия (Oreochromis niloticus) была основным продуктом питания и культурной иконой древних египтян тысячелетия назад. Рыба, которую они ловили в сети или копьями в реке Нил, оставила свой след в древнеегипетском искусстве и религии, а также стала одним из первых известных видов, который специально выращивался в закрытых водоемах.

Для обозначения тиляпии у древних египтян даже существовал собственный иероглиф. Изображения рыбы встречаются в гробницах и на древних сосудах. Египтяне верили, что тиляпия была проводником солнечной лодки бога Солнца Ра. В их представлениях она плыла по небу, чтобы предупредить о приближении змея Апофиса. Она также ассоциировалась с возрождением и обновлением, поэтому ее образ иногда встречается на саванах.