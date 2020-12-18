Раскрыты загадки одного из самых таинственных захоронений в Лондоне

Женщина была похоронена в богато украшенном свинцовом гробу. Дальнейшие исследования ее останков, подробно описанные в новой книге, показывают, что ее одежда была сделана из шелка высочайшего качества из Китая, а нити, украшавшие одежду, на 97 процентов состоят из чистого золота.

Полоса шерсти, которая также составляла ее погребальный костюм, испортилась за 1600 лет с момента ее смерти и теперь представляет собой невзрачный темно-коричневый кусок материала, однако микроскопический анализ показал, что изначально он был фиолетовым.

В римской Британии пурпурный цвет был отличительной чертой богатых и могущественных людей, поскольку для создания краски использовался пигмент определенного вида европейских улиток. Считается, что в то время это был самый дорогой пигмент в мире.