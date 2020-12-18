Раскрыты загадки одного из самых таинственных захоронений в Лондоне

В 1999 году на территории современного рынка Спиталфилдс в Лондоне была найдена необычная могила. Даже предварительный анализ захоронения дал понять, что женщина, похороненная в этом месте, обладала исключительно высоким социальным статусом. Теперь исследователи получили новые данные, которые приближают нас к раскрытию тайны личности так называемой римской женщины Спиталфилдс.
Женщина была похоронена в богато украшенном свинцовом гробу. Дальнейшие исследования ее останков, подробно описанные в новой книге, показывают, что ее одежда была сделана из шелка высочайшего качества из Китая, а нити, украшавшие одежду, на 97 процентов состоят из чистого золота.
Полоса шерсти, которая также составляла ее погребальный костюм, испортилась за 1600 лет с момента ее смерти и теперь представляет собой невзрачный темно-коричневый кусок материала, однако микроскопический анализ показал, что изначально он был фиолетовым.
В римской Британии пурпурный цвет был отличительной чертой богатых и могущественных людей, поскольку для создания краски использовался пигмент определенного вида европейских улиток. Считается, что в то время это был самый дорогой пигмент в мире.
Исследование показало, что целый сегмент кладбища был отведен для погребения маленьких детей. Археологи указывают, что это было в высшей степени необычно, поскольку на городских римских кладбищах ранее было зарегистрировано очень мало детских захоронений.
Позже этот район использовался в качестве средневекового захоронения, в 1197 году стал монастырем, а в XVII веке — полигоном артиллерийской роты.
Сама женщина умерла в молодом возрасте, возможно, во время родов или от болезни, но на ее могиле нет надписей и нет надгробия. Эксперты считают, что его могли разрушить в средневековье, чтобы построить городские стены.
Ее похоронили с различными ценными предметами, в том числе с двумя стеклянными сосудами, в которых могли быть духи. Один представлял собой цилиндр длиной 23 сантиметра с уникальным основанием, сделанным из драгоценного камня, и зигзагообразными стеклянными украшениями.
Под головой женщины исследователи нашли следы наличия подушки из лаврового листа, еще одного показателя богатой жизни, которую она вела.
В целом, исследование добавило 174 новых могил к списку захоронений в этом районе, доведя их общее количество до 493.