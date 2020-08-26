Рассекречено видео испытаний «Царь-бомбы»

20 августа 2020 года Государственная корпорация по атомной энергии Росатом выпустила 40-минутный документальный фильм, демонстрирующий подробности испытаний термоядерной авиационной бомбы, получившей неофициальное название «Царь-бомба». До сих пор доступные изображения этого теста были строго ограничены и состояли из коротких «зернистых» клипов и некачественных фотографий.

Кинохроника, сделанная с элементами классической советской пропаганды, раскрывает множество интересных деталей об испытании. Так, после заставки зритель может увидеть, как полностью собранную бомбу перемещают на одном из этапов паровозом. Его пунктом назначения была авиабаза недалеко от Оленегорска на Кольском полуострове на северо-западе России, где бомба была выгружена, а затем доставлена ​​на грузовике.

Конкретным самолетом, использованным для испытаний в октябре 1961 года, был Ту-95В, специальная модификация атомного бомбардировщика первого поколения с увеличенным и усиленным бомбовым отсеком.

Фильм показывает кабину Ту-95В, где члены экипажа надевают защитные очки, прежде чем мы видим, как 26,5-тонная бомба мягко падает под парашютом к намеченной цели — Государственному испытательному полигону № 6 Минобороны СССР — недалеко от пролива Маточкина на Новой Земле. Сама детонация записывается с разных ракурсов, в том числе с воздуха.

Ту-95В сопровождали по крайней мере два других самолета, в том числе двухреактивный бомбардировщик Ту-16, служивший летающей лабораторией, оснащенный камерами, радиотелеметрическим оборудованием, осциллографами для определения мощности взрыва и регистраторами давления для измерения интенсивности ударной волны.