Рассекречено видео испытаний «Царь-бомбы»

20 августа 2020 года Государственная корпорация по атомной энергии Росатом выпустила 40-минутный документальный фильм, демонстрирующий подробности испытаний термоядерной авиационной бомбы, получившей неофициальное название «Царь-бомба». До сих пор доступные изображения этого теста были строго ограничены и состояли из коротких «зернистых» клипов и некачественных фотографий.
Кинохроника, сделанная с элементами классической советской пропаганды, раскрывает множество интересных деталей об испытании. Так, после заставки зритель может увидеть, как полностью собранную бомбу перемещают на одном из этапов паровозом. Его пунктом назначения была авиабаза недалеко от Оленегорска на Кольском полуострове на северо-западе России, где бомба была выгружена, а затем доставлена на грузовике.
Конкретным самолетом, использованным для испытаний в октябре 1961 года, был Ту-95В, специальная модификация атомного бомбардировщика первого поколения с увеличенным и усиленным бомбовым отсеком.
Фильм показывает кабину Ту-95В, где члены экипажа надевают защитные очки, прежде чем мы видим, как 26,5-тонная бомба мягко падает под парашютом к намеченной цели — Государственному испытательному полигону № 6 Минобороны СССР — недалеко от пролива Маточкина на Новой Земле. Сама детонация записывается с разных ракурсов, в том числе с воздуха.
Ту-95В сопровождали по крайней мере два других самолета, в том числе двухреактивный бомбардировщик Ту-16, служивший летающей лабораторией, оснащенный камерами, радиотелеметрическим оборудованием, осциллографами для определения мощности взрыва и регистраторами давления для измерения интенсивности ударной волны.
Все испытания контролировались из подземного командного пункта в бухте Белушья Губа, в 260 километрах к югу от полигона. Ближе к месту взрыва располагалась площадка Д-8, где находилось дополнительное измерительное и записывающее оборудование. Поддерживать связь между командным пунктом и Д-8 помогали военные корабли, которые использовались в качестве ретранслятора.
Бомба была сброшена с высоты 10,5 километра и взорвалась в 4 километрах от земли. В результате взрыва образовался огненный шар, вспышка была видна в радиусе 1000 километров, несмотря на облачность. «Взрыв сопровождался яркой вспышкой необычной силы», — сообщает голос за кадром. Через несколько секунд диаметр поднимающегося пылевого столба достиг 10 километров.
Через сорок секунд после взрыва огненный купол вырос на 30 километров. После чего стало формироваться грибовидное облако, максимальная высота которого составляла 60-65 километров, а диаметр — 90 километров. Мощность взрыва составила 50 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте, что до сих пор остается рекордом для взрывных устройств.
В результате взрыва земля была выжжена на десятки километров во всех направлениях, а большая часть снега испарилась. Ученые на борту специально оборудованного вертолета Ми-4 высадились в районе опытного поля, замерив уровень радиации, который оказался незначительным. Бомба, носившая официальные названия «изделие 602», «АН602» и «Иван», так и не стала оружием, оставшись единичным изделием.
Вскоре после испытаний бомбы — в 1963 году — СССР и США подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
Видео взрыва водородной бомбы было рассекречено «Росатомом» в честь 75-летия российской ядерной промышленности.