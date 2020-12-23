Расшифрованы записи майя на Храме Ягуаров в Чичен-Ице

На следующих страницах книги рассматривается роль Кокомов в правительстве Майяпана до резни 1441 года, когда Ах-Шупан Титуль-Шиу из Ушмаля поднял восстание, сверг семью и истребил почти всех её представителей за исключением одного из сыновей правителя. По счастливой случайности, он находился в торговой экспедиции, а после резни основал новое государство Кокомов со столицей в городе Сотута. Оно просуществовало до начала испанского завоевания Америки в XVI веке.

В книге описан еще один важный эпизод, когда 12 июня 1562 года испанский епископ Диего де Ланда обвинил вождей майя в ереси, лично истязал их и казнил, а затем сжег все имевшиеся кодексы и документы майя. В тот день вся бумажная история этой цивилизации превратилась в пепел.

По сей день многие юкатеканцы носят фамилию Коком, которой более тысячи лет. Они происходят от этой важной линии майя, сыгравшей ведущую роль в истории доиспанского Юкатана и чье наследие все еще живо, объясняют Перес де Эредиа и Биро.

Узнайте, как в Мексике нашли остатки дворца ацтеков и резиденции Эрнана Кортеса.