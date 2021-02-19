Разрушение геомагнитного поля 42 000 лет назад вызвало резкое изменение климата

Группа ученых во главе с профессором гляциологии и палеоклиматологии Крисом Фогвиллом утверждает, что 42 000 лет назад «мир испытал несколько веков апокалиптических условий, вызванных переворотом магнитных полюсов Земли в сочетании с изменениями в поведении Солнца».
По словам ученых, этот крупный геомагнитный поворот вызвал серию драматических событий, которые имеют далеко идущие последствия для нашей планеты.
Во время этих событий жизнь на Земле подверглась воздействию интенсивного ультрафиолетового излучения, неандертальцы и гигантские животные, известные как мегафауна, вымерли, а современные люди искали защиты в пещерах, сообщают авторы работы.
Северный магнитный полюс, на который указывает стрелка компаса, не имеет постоянного местоположения. Вместо этого он обычно колеблется около географического северного полюса. Это происходит из-за процессов внутри ядра Земли.
По причинам, до сих пор не совсем понятным, движения магнитного полюса иногда могут быть более экстремальными, чем простое колебание. Одна из самых драматических миграций полюсов произошла около 42 000 лет назад и известна как экскурсия Лашамп, в честь деревни, где она была обнаружена в Центральном французском массиве.
Но до сих пор не было ясно, влияют ли такие магнитные изменения на климат и жизнь на планете. Исследователи настаивают, что их новая работа объединяет несколько линий доказательств, которые убедительно свидетельствуют о том, что последствия действительно были глобальными и далеко идущими.
Чтобы выяснить, что произошло, ученые проанализировали древние новозеландские деревья каури (Agathis australis), которые хранились в торфяных болотах и других отложениях более 40 000 лет. Используя годовые кольца роста деревьев каури, авторы работы создали подробную временную шкалу того, как атмосфера Земли изменилась за это время.
Деревья выявили продолжительный скачок уровня радиоуглерода в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля Земли при смене полюсов, что позволило точно связать географически разбросанные записи.
Используя созданную ими временную шкалу, исследователи показали, что тропические пояса Тихого океана и западные ветры Южного океана резко сместились одновременно, создавая засушливые условия в таких местах, как Австралия. Именно в этот период на континенте вымерли некоторые представители мегафауны, включая гигантских вомбатов и кенгуру.
Работая с компьютерной программой, моделирующей глобальные взаимодействия химии и климата, ученые оценили влияние ослабленного магнитного поля и воздействия Солнца на планету. Авторы отмечают, что во время этого события напряженность магнитного поля упала до менее 6% от нынешней. По словам исследователей, компасу в то время было бы сложно указать на север.
Практически не имея магнитного поля, наша планета полностью потеряла свой эффективный щит от космического излучения, и многие из проникающих частиц из космоса добрались до верхних слоев атмосферы.
Вдобавок ко всему, Солнце пережило несколько «больших солнечных минимумов» в течение этого периода, когда общая солнечная активность была в целом намного ниже, но также более нестабильна, из-за чего происходили многочисленные массивные солнечные вспышки, позволяющие мощным ионизирующим космическим лучам достигать Земли.
Ученые отмечают, что в результате комбинации этих факторов заряженные частицы в воздухе вызвали химические изменения, которые привели к потере стратосферного озона.
Авторы настаивают, что смоделированные химико-климатические модели согласуются с экологическими сдвигами, наблюдаемыми во многих архивах естественного климата и изменения окружающей среды.
«Мы предполагаем, что драматические изменения и беспрецедентно высокие уровни УФ-излучения заставили первых людей искать убежище в пещерах, что объясняет очевидный внезапный расцвет пещерного искусства по всему миру 42 000 лет назад», — заключают исследователи.