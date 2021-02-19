Разрушение геомагнитного поля 42 000 лет назад вызвало резкое изменение климата

Во время этих событий жизнь на Земле подверглась воздействию интенсивного ультрафиолетового излучения, неандертальцы и гигантские животные, известные как мегафауна, вымерли, а современные люди искали защиты в пещерах, сообщают авторы работы.

Северный магнитный полюс, на который указывает стрелка компаса, не имеет постоянного местоположения. Вместо этого он обычно колеблется около географического северного полюса. Это происходит из-за процессов внутри ядра Земли.

По причинам, до сих пор не совсем понятным, движения магнитного полюса иногда могут быть более экстремальными, чем простое колебание. Одна из самых драматических миграций полюсов произошла около 42 000 лет назад и известна как экскурсия Лашамп, в честь деревни, где она была обнаружена в Центральном французском массиве.