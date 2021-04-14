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История

Лестница в прошлое: в Орле обнаружен портал в XIX век

Текст: Светлана Гайдамака; Фото: Станислав Трофимов (Diafragma Agency)
14 апреля 2021
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Законсервированная во времени, лестница похожа на декорацию к фильму.
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Старые арки моста.
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Красный мост во время оккупации (1941–1943 гг). Видны снесенные после войны Покровская церковь (слева) и Преображенский храм.
Во время охранных работ на мосту в центре города экспедиция Института археологии РАН открыла доступ к старинной лестнице. 70 лет она была скрыта за фальшстеной. Любуемся красотой, пока ее не замуровали обратно.

В 1879 году в Орле, между Кромской и Заокской частями города, был построен стальной мост на каменных опорах, украшенный ажурными литыми перилами. Он получил название Мариинский, в честь императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. После революции мост переименовали в Красный. 

В августе 1943 года, отступающие части вермахта сбросили на мост бомбу. Опоры устояли, но металлические конструкции сильно пострадали. Перила, обрамлявшие мост, бывшие одной из визитных карточек города, оказались в водах Оки и были утрачены навсегда. Боковые лестницы и переходы пострадали в меньшей степени.

По окончании войны начались восстановительные работы: на уцелевшие опоры установили двухпролетную стальную балку, была увеличена ширина дорожного полотна. Чугунное литье восстанавливать не стали – на это не было ресурсов. Так появились новые бетонные ограждения. А уцелевшие каменные лестницы с чугунной оградой было решено замуровать. Взамен замурованных спусков были выстроены новые, расположенные в нескольких метрах от прежних.

В конце зимы экспедиция Института археологии РАН во главе с Олегом Радюшем приступила к ежегодным работам – в этот раз на мосту и вокруг него. И тут же – сюрприз! В одной из стен нашли могильные плиты, скрепленные между собой цементом.

 

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За позднейшими наслоениями проступает исторический облик Мариинского моста.
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Функциональное кощунство: одно из надгробий, вмурованных в стену в ходе послевоенного ремонта.
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Участок за участком, раскопки в Орле продолжаются.
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Олег Радюш

Начальник Орловского отряда Института археологии РАН

Разрушение после авиабомбы восстанавливали быстро и экономно: задействовали не только битый кирпич, но и несколько надгробий XVIII и начала XIX веков, перетащенные, предположительно, с Богоявленского кладбища. Мы пока обнаружили четыре памятника, но, скорее всего, в неочищенной стене их ряд продолжается.

С обратной стороны моста под тротуаром нашлись чугунные лестницы, заложенные фальшстеной. Одна из них в очень хорошем состоянии – почти как новая: дореволюционные перила уцелели. Как получилось, что лестницы не были разобраны в ходе ремонтных работ по восстановлению моста? Почему в тяжелое послевоенное время чугунные перила не отдали на переплавку? Возможно, у строителей было много другой работы и они попросту оставили все как было.

Что будет с найденной лестницей, пока сказать сложно, уже начались жаркие споры о ее судьбе. Авторитетный орловский историк профессор Виктор Ливцов настаивает на пересмотре проекта реконструкции моста, чтобы обеспечить подход к вновь обретенным аркам и лестнице.

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Мариинский мост во всем своем великолепии. Конец XIX – начало XX века.
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