Лестница в прошлое: в Орле обнаружен портал в XIX век
В 1879 году в Орле, между Кромской и Заокской частями города, был построен стальной мост на каменных опорах, украшенный ажурными литыми перилами. Он получил название Мариинский, в честь императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. После революции мост переименовали в Красный.
В августе 1943 года, отступающие части вермахта сбросили на мост бомбу. Опоры устояли, но металлические конструкции сильно пострадали. Перила, обрамлявшие мост, бывшие одной из визитных карточек города, оказались в водах Оки и были утрачены навсегда. Боковые лестницы и переходы пострадали в меньшей степени.
По окончании войны начались восстановительные работы: на уцелевшие опоры установили двухпролетную стальную балку, была увеличена ширина дорожного полотна. Чугунное литье восстанавливать не стали – на это не было ресурсов. Так появились новые бетонные ограждения. А уцелевшие каменные лестницы с чугунной оградой было решено замуровать. Взамен замурованных спусков были выстроены новые, расположенные в нескольких метрах от прежних.
В конце зимы экспедиция Института археологии РАН во главе с Олегом Радюшем приступила к ежегодным работам – в этот раз на мосту и вокруг него. И тут же – сюрприз! В одной из стен нашли могильные плиты, скрепленные между собой цементом.
С обратной стороны моста под тротуаром нашлись чугунные лестницы, заложенные фальшстеной. Одна из них в очень хорошем состоянии – почти как новая: дореволюционные перила уцелели. Как получилось, что лестницы не были разобраны в ходе ремонтных работ по восстановлению моста? Почему в тяжелое послевоенное время чугунные перила не отдали на переплавку? Возможно, у строителей было много другой работы и они попросту оставили все как было.
Что будет с найденной лестницей, пока сказать сложно, уже начались жаркие споры о ее судьбе. Авторитетный орловский историк профессор Виктор Ливцов настаивает на пересмотре проекта реконструкции моста, чтобы обеспечить подход к вновь обретенным аркам и лестнице.