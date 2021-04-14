Лестница в прошлое: в Орле обнаружен портал в XIX век

В 1879 году в Орле, между Кромской и Заокской частями города, был построен стальной мост на каменных опорах, украшенный ажурными литыми перилами. Он получил название Мариинский, в честь императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. После революции мост переименовали в Красный.

В августе 1943 года, отступающие части вермахта сбросили на мост бомбу. Опоры устояли, но металлические конструкции сильно пострадали. Перила, обрамлявшие мост, бывшие одной из визитных карточек города, оказались в водах Оки и были утрачены навсегда. Боковые лестницы и переходы пострадали в меньшей степени.

По окончании войны начались восстановительные работы: на уцелевшие опоры установили двухпролетную стальную балку, была увеличена ширина дорожного полотна. Чугунное литье восстанавливать не стали – на это не было ресурсов. Так появились новые бетонные ограждения. А уцелевшие каменные лестницы с чугунной оградой было решено замуровать. Взамен замурованных спусков были выстроены новые, расположенные в нескольких метрах от прежних.

В конце зимы экспедиция Института археологии РАН во главе с Олегом Радюшем приступила к ежегодным работам – в этот раз на мосту и вокруг него. И тут же – сюрприз! В одной из стен нашли могильные плиты, скрепленные между собой цементом.