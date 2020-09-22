Реконструкция лица древнеегипетской мумии показала ее сходство с портретом на саркофаге

В первые три века нашей эры в Египте была популярной традиция делать на саркофагах портреты погребаемых людей. Но насколько они были точны? Чтобы выяснить это, группа ученых из Австрии и Германии просканировала мумию маленького мальчика с помощью компьютерной томографии и создала трехмерную цифровую реконструкцию его лица.

Мумия была найдена в 1880-х годах на кладбище недалеко от пирамиды Хавара, к юго-западу от Каира. Она датируется периодом от 50 года до нашей эры до 100 г. н. э. Помимо компьютерной томографии исследователи изучили рентгеновские снимки, сделанные в 1984 году.

КТ показала, что мозг мальчика и некоторые его органы брюшной полости были удалены, что было обычной практикой во время мумификации в Древнем Египте. По развитию костей и зубов ученые определили, что ребенку в момент смерти было 3-4 года. Остатки уплотненной ткани в его легких указывают, что он, вероятно, скончался от пневмонии.

Чтобы восстановить подходящую толщину кожи, исследователи использовали стандарты, взятые у современных детей в возрасте от 3 до 8 лет. По словам исследователей, большая часть воссозданного лица была основана на форме его черепа и зубов, в то время как цвет кожи и волос, а также прическа ребенка были позаимствованы с портрета на саркофаге.