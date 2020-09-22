Реконструкция лица древнеегипетской мумии показала ее сходство с портретом на саркофаге

В первые три века нашей эры в Египте была популярной традиция делать на саркофагах портреты погребаемых людей. Но насколько они были точны? Чтобы выяснить это, группа ученых из Австрии и Германии просканировала мумию маленького мальчика с помощью компьютерной томографии и создала трехмерную цифровую реконструкцию его лица.
Мумия была найдена в 1880-х годах на кладбище недалеко от пирамиды Хавара, к юго-западу от Каира. Она датируется периодом от 50 года до нашей эры до 100 г. н. э. Помимо компьютерной томографии исследователи изучили рентгеновские снимки, сделанные в 1984 году.
КТ показала, что мозг мальчика и некоторые его органы брюшной полости были удалены, что было обычной практикой во время мумификации в Древнем Египте. По развитию костей и зубов ученые определили, что ребенку в момент смерти было 3-4 года. Остатки уплотненной ткани в его легких указывают, что он, вероятно, скончался от пневмонии.
Чтобы восстановить подходящую толщину кожи, исследователи использовали стандарты, взятые у современных детей в возрасте от 3 до 8 лет. По словам исследователей, большая часть воссозданного лица была основана на форме его черепа и зубов, в то время как цвет кожи и волос, а также прическа ребенка были позаимствованы с портрета на саркофаге.
Реконструкция лица оказалась очень похожа на портретную, показав идентичные размеры лба до линии глаз и расстояние от носа до рта. Однако исследователи отметили различия между шириной переносицы и размером ротового отверстия, причем на портрете они были более тонкими и узкими.
Еще одна особенность — автор древнего портрета намеренно или случайно изобразил мальчика немного старше его реального возраста.
Так с портретами на саркофагах было не всегда. На некоторых портретах умершие люди изображались в более молодом возрасте, чем в момент смерти. А еще один саркофаг с так называемой «глипотекской мумией» и вовсе содержал портрет не того, человека, который находился внутри.
«На портрете видны немного „более старые“ черты, которые, возможно, были результатом художественной условности того времени», — заключает ведущий автор исследования Андреас Нерлих.
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