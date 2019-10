В Помпеях открылся Двухсотлетний дом, реставрация которого велась с 1983 года

Уничтоженный Везувием город вернул свою главную достопримечательность.

Один из самых красивых древнеримских домов Италии был захоронен под тоннами пепла при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Спустя 36 лет после закрытия из-за аварийного состояния он вновь открылся для посетителей. Дом был обнаружен в 1938 году в Геркулануме в годовщину раскопок, длившихся два века — название «двухсотлетний» он получил в честь этой даты. В Двухсотлетнем доме три этажа, а площадь строения составляет 600 квадратных метров. В здании хорошо сохранились мозаичные полы, фрески с изображениями мифологических сцен и орнаменты с животными.

Дом выходил на главную улицу Геркуланума. Он принадлежал римским гражданам Гаю Петронию Стефану и его жене Калантонии Фемиде. Археологи отмечают, что это был один из самых престижных частных домов города. Как и множество других домов Помпеи, Двухсотлетний дом пострадал от времени и обветшал. Однако больший вред был причинён банальным пренебрежением к уходу за зданием и даже предыдущей реставрацией. Например, вещество, которым покрыли фрески для защиты цвета и изображений, в итоге привело к шелушению артефактов. В 1983 году дом закрыли для посетителей.

Ученым пришлось разрабатывать инновационные методы восстановления картин. Они испытали несколько материалов для удаления воска и сохранения изображений. В итоге исследований был обнаружен неорганический твердый гелевый раствор, справившийся с нелёгкой задачей.

