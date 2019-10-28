В Помпеях открылся Двухсотлетний дом, реставрация которого велась с 1983 года

Один из самых красивых древнеримских домов Италии был захоронен под тоннами пепла при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Спустя 36 лет после закрытия из-за аварийного состояния он вновь открылся для посетителей.

Дом был обнаружен в 1938 году в Геркулануме в годовщину раскопок, длившихся два века — название «двухсотлетний» он получил в честь этой даты. В Двухсотлетнем доме три этажа, а площадь строения составляет 600 квадратных метров. В здании хорошо сохранились мозаичные полы, фрески с изображениями мифологических сцен и орнаменты с животными.