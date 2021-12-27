Римский форт Калигулы нашли недалеко от Амстердама

На голландском побережье обнаружили большой форт, который, как полагают археологи, сыграл ключевую роль в успешном вторжении римских войск в Британию в 43 году нашей эры.

Согласно последним данным, римский легион из нескольких тысяч солдат дислоцировался примерно в 30 км от нынешнего Амстердама на берегу реки Ор-Эй, притока Рейна. Сейчас в этом регионе находится община Велзен с населением около 70 тысяч человек.

Археологи полагают, что форт в Велзене представляет собой самое северное военное укрепление римлян в тот период. По мнению историков, форт служил двум целям: он был призван сдерживать войска древнегерманского племени хавки, а также должен быть стать опорной базой при вторжении императора Калигулы в Британию.

Известно, что Калигула в сентябре 39 года отправился в северные провинции Римской империи, в том числе в Лугдунскую Галлию и, как теперь становится понятно, Галлию Белгику. Он планировал вторжение в Британию и писал об этом предприятии сенату как о свершенном деле. Однако в 40 году Калигула неожиданно отказался от высадки на британских островах. Историки до сих пор ведут дискуссии о том, почему это произошло.