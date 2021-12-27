Римский форт Калигулы нашли недалеко от Амстердама
На голландском побережье обнаружили большой форт, который, как полагают археологи, сыграл ключевую роль в успешном вторжении римских войск в Британию в 43 году нашей эры.
Согласно последним данным, римский легион из нескольких тысяч солдат дислоцировался примерно в 30 км от нынешнего Амстердама на берегу реки Ор-Эй, притока Рейна. Сейчас в этом регионе находится община Велзен с населением около 70 тысяч человек.
Археологи полагают, что форт в Велзене представляет собой самое северное военное укрепление римлян в тот период. По мнению историков, форт служил двум целям: он был призван сдерживать войска древнегерманского племени хавки, а также должен быть стать опорной базой при вторжении императора Калигулы в Британию.
Известно, что Калигула в сентябре 39 года отправился в северные провинции Римской империи, в том числе в Лугдунскую Галлию и, как теперь становится понятно, Галлию Белгику. Он планировал вторжение в Британию и писал об этом предприятии сенату как о свершенном деле. Однако в 40 году Калигула неожиданно отказался от высадки на британских островах. Историки до сих пор ведут дискуссии о том, почему это произошло.
По словам Босмана, археологи нашли деревянные доски под сторожевой башней или воротами форта. Они были датированы 42-43 гг нашей эры — временем перед непосредственным вторжением в Британию императора Клавдия.
Войска Клавдия, не тронутые германскими племенами, высадились в Кенте, и к лету 43 года император был достаточно уверен в себе, чтобы отправиться в Британию, с триумфом вступив в Камулодун (Колчестер), чтобы принять в подчинение 12 местных вождей. В течение трех лет римляне объявили всю Британию частью своей империи.
«Основные силы пришли из Булони и Кале, но северный фланг этой атаки должен был быть прикрыт, и он был прикрыт фортом в Велзене», — считает Босман.
Первые свидетельства римского форта в Велзене были обнаружены еще в 1945 году школьниками, которые нашли черепки глиняной посуды в заброшенном немецком противотанковом окопе.
Периодически археологи возвращались на это место и в 1997 году наткнулись на остатки стены и ворот, а также нашли свидетельства существования в этом месте римских рвов в трех местах. Это было сочтено достаточным, чтобы признать этот район охраняемым государством археологическим памятником.
На тот момент исследователи полагали, что римские находки в Велзене свидетельствуют о наличии небольшого военного лагеря площадью всего один или два гектара. В 1972 году в сотнях метрах от первых раскопок был найден второй «лагерь», но с учетом новых находок археологи теперь уверены, что в этом месте был один большой форт, а не два поселения.
Форт в Велзене был заброшен в 47 году после того, как Клавдий приказал всем своим войскам отступить за Рейн. Римское правление Британии закончилось примерно в 410 году нашей эры.
Император Калигула был убит в результате заговора в 41 году в 28-летнем возрасте. Античные авторы описывали его как жестокого и сладострастного тирана-безумца, хотя в современной историографии предпринимаются попытки отойти от их пристрастных оценок.