Рис и заплесневевшая трава: каким было китайское пиво 6000 лет назад

Своеобразный роман между человеком и алкоголем длится уже более 9 000 лет, однако исследователей интересует не только нынешнее влияние спиртного на культуру или здоровье, но и истоки этих взаимоотношений.

Ученые из Стэнфордского университета изучили фрагменты девяти амфор, обнаруженных в 1960-х годах в неолитическом поселке в провинции Хэнань. Ранее было установлено, что возраст этих амфор составляет около 6 000 лет. Поселение было связано с культурой Яншао, которая была полукочевым и сельскохозяйственным обществом. Позже культура Яншао распространилась по всей долине реки Хуанхэ в фазе Мяодигу (около 6 000-5 000 гг до н.э).