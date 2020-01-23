Рис и заплесневевшая трава: каким было китайское пиво 6000 лет назад

Своеобразный роман между человеком и алкоголем длится уже более 9 000 лет, однако исследователей интересует не только нынешнее влияние спиртного на культуру или здоровье, но и истоки этих взаимоотношений.
Ученые из Стэнфордского университета изучили фрагменты девяти амфор, обнаруженных в 1960-х годах в неолитическом поселке в провинции Хэнань. Ранее было установлено, что возраст этих амфор составляет около 6 000 лет. Поселение было связано с культурой Яншао, которая была полукочевым и сельскохозяйственным обществом. Позже культура Яншао распространилась по всей долине реки Хуанхэ в фазе Мяодигу (около 6 000-5 000 гг до н.э).
Исследователи поставили задачу выяснить, использовались ли эти амфоры для брожения пива. Осколки промыли, а затем каждый из них был помещен в пластиковый пакет с дистиллированной водой, который погружали в ультразвуковую ванну на три минуты. Жидкий остаток от каждого из осколков затем обрабатывали с использованием дисперсии этилендиаминтетрауксусной кислоты. Это вещество используется в промышленности — для смягчения воды — и в химии — для выявления элементов.
В амфорах нашли остатки грибков, что доказывало, что они использовались для приготовления пива. Кроме того, ученые выяснили, что древние китайцы использовали два разных метода производства пива. В первом из них в качестве солода использовалась смесь из проса, риса и семян травы, во втором — сухая закваска, заплесневевшая трава и зерна. Второй способ использовался для производства более крепкого пива. Предположительно китайцы применяли различные вариации этих методов для производства разных видов алкоголя — это свидетельство того, что они были искушенными пивоварами.
Два основных метода передавались из поколения в поколение и в первом тысячелетии до нашей эры были записаны в китайской литературе. Крепкое пиво получило название «джиу», а более легкое называлось «ли».
Амфоры в неолитическом Китае были широко распространены, некоторые из них достигали метра в высоту. Эти сосуды играли ключевую роль в культуре Яншао и, в конечном итоге, в производстве алкоголя. У амфор были тонкие горлышки, что позволяло надежно закрывать их, исключая проникновение воздуха и создавая анаэробные условия во время процесса брожения.
Глиняные сосуды были обнаружены на обширной территории долины реки Хуанхэ, что может указывать на распространение технологии изготовления пива, а также, возможно, на растущий интерес к алкоголю в Китае в каменном веке.
Исследование, возможно, нашло доказательства самого древнего известного процесса пивоварения в Восточной Азии. Ранее были обнаружены 5000-летние остатки амфор для пива в провинции Шэньси. Считалось, что это был самый ранний пример пивоварения в Китае. Это поселение было также связано с людьми культуры Яншао.
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