Роскошные могилы небогатого народа: в Греции нашли микенские гробницы с золотом

Две гробницы были найдены в районе города Пилос на юге Греции недалеко от побережья Средиземного моря. Они расположены рядом с другой важной могилой — гробницей воина с грифоном, найденной в 2015 году. Предыдущее открытие отличалось изобилием украшений: количество артефактов, извлеченных из захоронения, превысило 3500 единиц.

Гробницы получили условные обозначения Tholos VI и Tholos VII. «Толос» — древнегреческое круглое сооружение: святилище, гробница, памятник, музыкальный зал. Первый «Толос» размером 12 м², вторая — 8,5 м².

Оба купола гробниц давно рухнули, а обломки покрылись растительностью, поэтому раскопки и документирование найденных предметов заняли более полутора лет. Однако археологи отмечают, что лишь обрушение позволило гробницам сохранить часть своих секретов.