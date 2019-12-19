Роскошные могилы небогатого народа: в Греции нашли микенские гробницы с золотом

Две гробницы были найдены в районе города Пилос на юге Греции недалеко от побережья Средиземного моря. Они расположены рядом с другой важной могилой — гробницей воина с грифоном, найденной в 2015 году. Предыдущее открытие отличалось изобилием украшений: количество артефактов, извлеченных из захоронения, превысило 3500 единиц.
Гробницы получили условные обозначения Tholos VI и Tholos VII. «Толос» — древнегреческое круглое сооружение: святилище, гробница, памятник, музыкальный зал. Первый «Толос» размером 12 м², вторая — 8,5 м².
Оба купола гробниц давно рухнули, а обломки покрылись растительностью, поэтому раскопки и документирование найденных предметов заняли более полутора лет. Однако археологи отмечают, что лишь обрушение позволило гробницам сохранить часть своих секретов.
Руководили раскопками археологи Джек Дэвис и Шэрон Стокер. По их словам, в недавно найденных гробницах тоже осталось много предметов роскоши — даже несмотря на то, что в прошлом она была разраблена.
Оставшиеся в могилах сокровища датируются микенским периодом (XVI по XI век до н. э.). Среди них тысячи кусочков сусального золота, которым были покрыты стены и полы гробниц, красный сердолик, балтийский янтарь и египетский аметист. Уникальной находкой стало золотое кольцо с изображением двух быков и, предположительно, ячменных колосков.
Другой необычной находкой стал резной агат: на нем изображена пара мифологических существ — минойских джиннов с львиноподобными головами. Они стоят на задних лапах, традиционно для подобных изображений, и подносят курильницу и сосуды для либации — «бескровного» жертвоприношения (вина, мёда, воды и др.).
Удивительна 16-конечная звезда – этот символ распространен в Греции с VI века до н.э., но он необычен для могил. По словам археологов, они также обнаружили второй подобный артефакт из бронзы и золота, что их насторожило. По словам Стокер, находка двух 16-конечных звезд в разном исполнении заслуживает внимания.
Подобное оформление гробниц предполагает, что люди, похороненные в них, имели очень высокий статус и были очень богаты. Это идет вразрез с существующим мнением о том, что микенцы жили небогато и довольно замкнуто.